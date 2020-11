'Netflix Direct': transmisión de series y películas sin posibilidad de escoger, como en la TV tradicional

Ya no es nada raro tener la posibilidad de escoger entre el mar de series y películas que ofrece Netflix. La opción de "TV a la carta" se ha quedado por mucho ya implantada en la visión de los usuarios de la plataforma. Sin embargo, para la empresa esto no tiene por qué ser siempre así, por lo que ha decidido poner a prueba un nuevo formato en su interfaz: emitir durante 24 horas contenido seguido y sin posibilidad de escoger. En esencia, como hace cualquier canal de TV tradicional.

Esta característica propia de cualquier televisora en el mundo, está siendo probada por Netflix en un grupo reducido de usuarios franceses, según indican en Variety, Netflix. En este modo disponible en la web del servicio, los usuarios pueden entrar y ver lo que se está emitiendo en ese momento en directo.

El inesperado problema con el que se ha encontrado Netflix y multitud de otros servicios es que los usuarios tienen que escoger qué ver. Ante un catálogo cada vez mayor, cada vez es más complicado para el usuario escoger qué ver. Contenido relacionado a lo que hemos visto, popular o recomendado según nuestras preferencias son algunas de las ideas implementadas para 'aclararle el panorama al usuario'. Sin embargo, esto no siempre es suficiente y no es extraño el pasar horas decidiendo qué vamos a ver.

La idea con 'Netflix Direct' es solucionar justo esto. Para momentos en los que no sabemos qué ver simplemente entrar en este canal y reproducir cualquier cosa que se esté emitiendo. Según ha publicado Netflix: “ver la televisión tradicional sigue siendo muy popular entre las personas que solo quieren una experiencia 'relajada' donde no tienen que elegir shows".

El plus que ofrece la plataforma, respecto a los canales de televisión tradicionales, es que en este caso no hay publicidad o interrupciones del contenido. Pero por otra parte y quizás más importante es que no hay otros canales a los que ir si no nos gusta lo que se está emitiendo. En tal caso habría que retomar la opción tradicional del portal.

De todos modos, Netflix dice que esto se está implementando primero para un pequeño número de usuarios franceses antes de lanzarse para todos los miembros en Francia a principios de diciembre. No está claro si llegará de forma global. De momento solo está disponible en la versión web de Netflix, no en las aplicaciones de Netflix para dispositivos móviles o televisores.