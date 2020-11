Instagram realizó cambios en su pantalla de inicio, los mayores en 10 años

Este jueves 12 de noviembre, los usuarios de Instagram notaron algo diferente la pantalla de inicio de la aplicación. Tras la última actualización, la empresa propiedad de Facebook dio a conocer el primer cambio importante de su aplicación en 10 años.

¿Cuáles son las mayores modificaciones? Los videos de formato corto (Reels) y las compras en línea han sido los puntos de enfoca de la compañía y pasan a tener su propio apartado.

La pestaña Carretes se encuentra donde solía estar el icono "+" que las personas utilizaban para crear una nueva publicación o historia. Ese ícono sube a la parte superior de la página de inicio, junto con el botón "corazón" donde verifica su actividad, como Me gusta y Sigue. El lugar anterior del botón "corazón" se reemplaza con la nueva pestaña "Comprar", y el ícono de mensajería directa permanece fijo.

"No hemos actualizado la pantalla de inicio de Instagram a lo grande durante bastante tiempo. Pero la forma en que la gente crea y disfruta la cultura ha cambiado, y el mayor riesgo para Instagram no es que cambiemos demasiado rápido, sino que no cambiemos y se vuelven irrelevantes ", dijo Adam Mosseri, jefe de Instagram.

Con la intención más que clara de Instagram por potenciar sus Reels y las compras en línea, esta nueva modificación tiene como objetivo que los usuarios den click más veces en ambas funciones.

"Si vamos a hacer un cambio en la navegación de Instagram, es un gran problema", dijo Vishal Shah, vicepresidente de producto de Instagram, a CNN Business. "No esperamos que todos los usuarios de Instagram el primer día sientan que estas pestañas son valiosas para ellos ... pero creemos que pueden serlo".