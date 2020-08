Tu celular podría avisarte si estas en estado de ebriedad

Tener acceso a datos en tiempo real sobre la intoxicación podría ayudar a las personas a reducir su consumo de alcohol, prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol e incluso alertar a un patrocinador sobre alguien que recibe tratamiento por abuso de alcohol, dijeron investigadores asociados con la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

El investigador y médico de urgencias Brian Suffoletto estudió a 22 adultos de entre 21 y 43 años y les dio a los voluntarios una bebida de vodka con suficiente alcohol para producir una concentración en el aliento del 0,2%.

En Estados Unidos, el límite legal para conducir bajo los efectos del alcohol, basado en la concentración de alcohol en sangre por gramo de alcohol en 100 ml de sangre, es del 0,08%.

En Ecuador, el límite de alcohol en la sangre es de 0,3 grados.

Los participantes tuvieron una hora para terminar el alcohol, y luego se les analizó la concentración de alcohol en el aliento cada hora durante siete horas mientras realizaban una tarea de caminata, caminando en línea recta durante 10 pasos, antes de darse la vuelta y retroceder 10 pasos.

Los investigadores aseguraron un teléfono inteligente o smartphone a la espalda baja de los participantes con un cinturón elástico. Usando una aplicación para registrar los datos del acelerómetro, los teléfonos midieron los movimientos de aceleración, de lado a lado, de arriba hacia abajo y hacia adelante y hacia atrás mientras los participantes caminaban.

Aproximadamente el 90% de las veces, los investigadores pudieron utilizar los cambios en la marcha detectados por los sensores del teléfono y la aplicación para identificar cuándo el límite de alcohol en sangre de una persona excedía el 0,08%.

"Este estudio de laboratorio controlado muestra que nuestros teléfonos pueden ser útiles para identificar 'firmas' de impedimentos funcionales relacionados con el alcohol", dijo Suffoletto, quien estaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh cuando se realizó la investigación.

" Tenemos sensores poderosos que llevamos con nosotros dondequiera que vayamos ", dijo Suffoletto. "Necesitamos aprender a usarlos para servir mejor a la salud pública.

"Perdí a un amigo cercano en un accidente por beber y conducir en la universidad", agregó Suffoletto. "Y como médico de urgencias, he atendido a decenas de adultos con lesiones relacionadas con la intoxicación aguda por alcohol. Por eso, he dedicado los últimos 10 años a probar intervenciones digitales para prevenir muertes y lesiones relacionadas con el consumo excesivo de alcohol”.

El alcohol, un depresor del sistema nervioso central, reduce la función cerebral y afecta el pensamiento, la coordinación muscular y el razonamiento, lo que puede afectar la capacidad de una persona para conducir un vehículo de manera segura. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, los accidentes por conducir ebrios en los Estados Unidos cobran más de 10,000 vidas al año.

Los investigadores dicen que el estudio, publicado el martes en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs, es un "estudio de prueba de concepto" que " proporciona una base para futuras investigaciones sobre el uso de teléfonos inteligentes para detectar de forma remota las deficiencias relacionadas con el alcohol”.

El equipo está planificando más investigaciones con los participantes que llevan teléfonos en las manos y los bolsillos.