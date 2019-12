Qué hacer para no sufrir por la resaca

Estas fechas son de reflexión, pero también de celebración. Llega el brindis y a veces esa copa se convierte en varias y, en ocasiones, hasta en unas cuantas botellas. Para que mañana esos festejos no causen arrepentimientos y no nos levanten con una fuerte resaca, hay varios tips que podemos aplicar.

Los nutricionistas Ingrid Parrales y Omar Vargas explican que hay dos opciones: tomar medidas algunas horas antes del festejo o actuar cuando ya tenemos ese chuchaqui encima.

Recuerda que los efectos del consumo excesivo de alcohol no son iguales en todos. Hay quienes presentan tan solo un ligero dolor de cabeza, pero otros sienten hasta temblores, mareos, náuseas, dolores musculares, sed excesiva, sequedad en la boca y vómitos. Así que para no te dé la ‘muerte blanca’, los especialistas y estudios científicos le dan algunos consejos.

Si tienes resaca, no tomes café ni alcohol porque los efectos de la deshidratación serán más fuertes. INGRID PARRALES

​Nutricionista

No se recomienda consumir suplementos o complejo B. Descansa para reponer energías. OMAR VARGAS

Nutricionista



Tomar agua durante el día te ayudará a que esos síntomas no lleguen con tanta fuerza. Pexels

ANTES

Hidrátate

Si vas a tener una noche en la que las bebidas alcohólicas son parte de la reunión, debes hidratarse. Ya que el alcohol tiene efecto diurético, es fácil que pierdas líquidos y que, por lo tanto, sientas los estragos al día siguiente. Si vas a beber esta noche o durante el feriado, prepárate y consume mucha agua, al menos esos dos litros recomendados.

Come algo

Antes de comenzar a consumir licor, come algo para retrasar el vaciamiento gástrico. Además, cuando ya estés en tu reunión, come un poco mientras bebes, así evitarás que el licor se absorba rápidamente. Y recuerda que mientras mayor sea el grado de alcohol que consumas, mayor será el nivel de deshidratación.

No mezcles

Esta es una clave importante. Esa resaca insoportable que sorprende a muchos se debe a que pasan de la cerveza, al whisky y de allí al vino, al vodka, al aguardiente y a todo lo que les aparezca en el camino. Toma un solo tipo de alcohol y prefiere los licores claros.

Contrólate

Los años no pasan en vano y, con la edad, el alcohol no se tolera como antes. Recuperarnos de una resaca a los 20 pueden tomar solo un par de horas, pero cuando llegamos a los 40, ese malestar puede durar un día entero, según una investigación del Alcohol Hangover Research Group.

Evita fumar

A veces parece inevitable. Estás en una reunión y mientras bebes, sientes el deseo de encender un cigarrillo, pero debes saber que esa no es una buena combinación, pues aumenta la posibilidad de tener un intenso chuchaqui. Incluso los efectos aumentan aunque no hayas fumado y bebido mucho, indica un estudio publicado por el Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Un buen descanso le ayudará a recuperarse más rápidamente de ese chuchaqui. Pexels

DESPUÉS

Qué beber

Si ya te atrapó la resaca, para reducir los síntomas bebe abundante agua, jugos cítricos con una mínima cantidad de azúcar, agua aromatizada con trozos de frutillas, rodajas de limón, naranja, hojas de menta o aguas aromáticas.

Más líquidos

Las bebidas hidratantes son una buena opción. También lo es el agua de coco, que regenera la flora intestinal y que se considera como una bebida isotónica natural, que contiene calcio, potasio, sodio y minerales que ayudan a combatir la resaca. También puedes tomar agua con sal, que es un suero natural.

Las frutas

Come uva, sandía o mango, pues el azúcar de la fruta ayuda a que el organismo no absorba tanto la cantidad de alcohol y permite también eliminarlo más rápido. No olvides consumir manzana, que estimula al hígado y a los riñones; contiene hasta un 85 % de agua y mucho potasio. También es beneficiosa la naranja, que con su acción diurética, refuerza su capacidad depurativa.

Dúchate

Tras una noche de copas, un buen baño te ayudará a sentirte mejor. ¿Con agua fría o caliente? Es mejor que sea templada, pues así relajarás los músculos, pero no te deshidratarás más. Otra opción es que tomar un baño primero con agua templada, de allí dejar caer agua caliente y terminar con la fría. Además, así conseguirás reducir la intensidad del dolor de cabeza. Es una forma de recordar al cuerpo que debe despertar.

Descansa

La resaca suele desaparecer a las 24 horas, pero si quiere que no se prolongue tanto, es importante que recuperes el sueño perdido. Y aunque no te sientas mal, recuerda que el consumo elevado de alcohol puede hacer que disminuya tu capacidad de atención y concentración, por lo que es importante que evites conducir hasta que los excesos hayan sido eliminados por el organismo. El descanso devuelve la energía.