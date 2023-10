Ruleta en línea: ¿Cómo aumentar tus chances de ganar?

La ruleta es uno de los juegos más populares en cualquier casino online debido a la facilidad de comprender su dinámica y la posibilidad de ganar con apuestas sencillas. Si bien se trata de un juego de azar, existen ciertas recomendaciones para incrementar tus chances de ganar. Descubre cuáles son los aspectos que debes tener en cuenta para aumentar tus probabilidades.

Al igual que la ruleta que se puede encontrar en un casino físico, en la ruleta online los jugadores deben realizar sus apuestas antes de que el croupier lance la bola que caerá en alguno de los casilleros. Existen dos tipos de ruletas: la europea y la americana. La diferencia es mínima, pero modifica las probabilidades de los jugadores ya que una cuenta con 37 casilleros y la otra con 38.

La ruleta más conveniente

Si quieres incrementar tus chances de ganar, lo más recomendable es que te inclines por la ruleta europea, que tiene 37 casilleros salteados en rojo y negro del número 1 al 36 y además incluye el 0 en color verde, a diferencia de la ruleta americana que tiene 38 casilleros ya que suma un 00 extra. Por una cuestión estadística, la ruleta europea es la que brinda mayores probabilidades, por lo cual es la más recomendada para los usuarios que comienzan a jugar en línea.

Apuestas internas y externas

Los jugadores pueden realizar apuestas internas o externas en la ruleta. Las primeras son aquellas que se realizan sobre el paño de números, mientras que las otras son las apuestas que se dan fuera de la zona numerada. Los especialistas aconsejan realizar los dos tipos de apuestas en la medida de lo posible.

Las probabilidades serán mayores en las apuestas externas, donde se puede adivinar el color negro o rojo, número par o impar o las docenas. Mientras que en las internas las chances estadísticas son menores debido a que estas apuestas se realizan sobre un número específico o sobre un grupo de máximo 4 números. De todas formas, las apuestas que mejor pagan son las internas ya que representan un riesgo mayor para el jugador.

Probabilidades

En la ruleta europea, la probabilidad de acertar un pleno es de 1/37, es decir un 2,7%, y la posibilidad de ganar apostando a un cuadrado de 4 números es de 10,81%. Por ese motivo, siempre será más conveniente jugar al número par o impar o al color, que otorgan una probabilidad del 48,65% o a la docena, donde tus chances de ganar serán de 12/37, lo que representa un 32,43%.

Patrones

Si bien existen diferentes estrategias como el Sistema Martingala, la Estrategia D’Alembert o el Método James Bond, lo recomendable es que no utilices estos mecanismos si no tienes la habilidad necesaria. Lo mejor que puedes hacer como jugador inexperimentado es prestar atención a los patrones de sorteo, ya que los números que todavía no salieron son los que tienen más chances de salir en términos estadísticos.

