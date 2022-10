Qatar: Ultimando detalles

Faltando poco más de un mes para la participación de Ecuador en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 (21 de noviembre al 18 de diciembre), son muchos quienes ya tienen sus vuelos y hospedajes comprados para vivir de cerca la fiesta futbolera más importante del planeta.

Si usted es uno de ellos, pero todavía no ha investigado lo suficiente para adentrarse en este enigmático destino, continúe leyendo y tome nota sobre qué lugares visitar y qué actividades realizar aparte de los eventos deportivos.

Acerca de Doha

Doha es la capital de Qatar, un pequeño país musulmán en el Golfo Pérsico. Su ambiente es desértico con altas temperaturas, por lo que se recomienda que su outfit sea ligero y cómodo. En la ciudad puede visitar desde mercadillos, islas de lujo hasta magníficos templos, por ello hemos realizado una lista de lugares que sí o sí debe visitar.

Imperdibles

El Museo de Arte Islámico: ubicado en una isla artificial, a un extremo de la Bahía de Doha, se considera que tiene la colección de arte islámico, del siglo VII al XIX, más grande del mundo, por lo que allí podrá conocer toda su cultura y disfrutar de su arquitectura.

Museo de Arte Islámico PIXABAY

El Zoco Waqif: este bullicioso, colorido y novedoso mercado se encuentra a orillas del Wadi Musheireb. En él puede encontrar ropa tradicional, artesanías y docenas de restaurantes con los platos típicos de la ciudad.

La Mezquita Abdul Wahhab: situada en una colina, es una enorme y hermosa estructura de piedra arenisca y pisos de mármol conocida como la Gran Mezquita, consta de 93 cúpulas y puede albergar a 30 mil personas.

La Mezquita Abdul Wahhab: INTERNET

The Pearl: si es de los que prefiere las boutiques de lujo y un estilo de diversión más chic puede visitar esta isla conocida como la Riviera árabe.

The Pearl INTERNET

Entre las actividades que puede realizar en Qatar se encuentran los safaris, paseos en camello y sandboard.

Alimentación

Cruzar la mitad del mundo, visitar un exuberante país y no probar su comida típica es un pecado. En el Mercado Souq Waqif hay platos tradicionales desde 8 dólares, como el ‘machbous’, que lleva arroz, especias y carne; el ‘eish saraya’, un dulce con pan, sirope y nata, y el ‘harees’ compuesto por trigo hervido y carnes. Y si no desea experimentar, no se preocupe porque también hay cadenas internacionales.

Reglas

De acuerdo con Johanna Rosales, agente de viajes, debe tener en cuenta que el país de destino tiene otra cultura que debe ser respetada por los visitantes. Por ello, compartimos algunas de sus normas

Prohibido beber en la vía pública ni mostrarse en estado de ebriedad. Existen ciertos puntos destinados para ese fin. Tanto mujeres como hombres deben llevar ropa con mangas y holgadas. No están autorizados los vestidos, minifaldas ni pantalones rotos y cortos. No a las muestras de afecto. No se permiten besos, abrazos o darse de la mano.

Requisitos

Según Cecilia León, agente de turismo, los ecuatorianos solo requieren un pasaporte vigente (no es necesario visa) y estar al día en sus vacunas. Adicionalmente deben tener presente que para acceder a la mayoría de lugares necesita la aplicación “Ehteraz”, que puede obtenerla en el sitio web www.ehteraz.gov.

Tome nota

Idioma: árabe e inglés.

Clima: desértico, de noviembre a diciembre la temperatura oscila de 32 °C a 26 °C.

Transporte: el viaje en metro cuesta 1 dólar, mientras que la carrera corta en taxi 3 dólares.

Capital: Doha.

Visa: No necesita.