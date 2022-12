Tomar en cuenta. Cuando el gato se acerca al árbol es importante decirle no, retirarlo, pero en cualquier momento va a querer tocarlo con la pata.

La llegada de la Navidad es una época de mucha felicidad y a la que las familias le dedican tiempo para decorar sus hogares. Pero qué pasa cuando en esa casa hay gatos que se convierten en un peligro inminente para los adornos, el pesebre y, sobre todo, del árbol navideño. Para ellos es el lugar perfecto para esconderse y rascar. Les despierta la atención sobre todo de los gatos jóvenes, pero algunos siguen manteniendo alto su interés durante años.

La preocupación más importante es que los felinos no se vayan a hacer daño al intentar trepar o jugar con las coloridas esferas y luces. Por lo general, los gatos aman las alturas y terminan mandando al piso el árbol y destruyendo la decoración. “Es inevitable que no se sientan atraídos por todo lo que ven e irán tras de eso. No todos los felinos tienen el mismo comportamiento. Son los jóvenes los que se deslumbran por la novedad, los adultos suelen ser más tranquilos”, explica el veterinario Edwin García.

¿Qué se puede hacer para que el pequeño felino no ataque al árbol. Lo siguiente son varios tips.

Una recomendación es ponerlo en dos tiempos, primero sin adornos, para que se familiarice y lo explore y después decorarlo para que no le llame tanto la atención.

Lo ideal es evitar las luces intermitentes por las estáticas. Pero si prefiere las primeras debe estar muy pendiente de ellas. Si sale de casa, desconéctalas y esconda los cables para que no los mordisqueen.

Es importante no poner adornos que cuelguen demasiado y que se rompan con facilidad. Si quiere evitar una tragedia no ponga las clásicas esferas navideñas.

Si no quiere que se acerque al árbol use un spray que no le guste o si prefiere rocíele agua cuando vea que tiene intenciones de treparse.

Prevención

Hay que tener cuidado con la flor de Navidad, es tan hermosa como tóxica para los gatos. Puede irritar la boca y las encías, también el estómago y el esófago, y provocar vómitos. Mejor no tenerla.

Mantenlo entretenido

El consejo del veterinario es que les compren juguetes para mantenerlos entretenidos y no se enfoquen, por su instinto cazador, en ir tras los adornos navideños. Si tienen gatos jóvenes es inevitable que no trepen al árbol. Incluso hay algunos que lo orinan. “Esa acción tiene mucho que ver con la castración, ya que está marcando su territorio. En este caso lo aconsejable es castrarlo”, asegura García.

Una cuestión de tamaños

Si te encantan los árboles grandes y meterle harta decoración, la recomendación es que elijas uno de tamaño mediano o pequeño. Pues entre más alto es, el gato, explorador por naturaleza y amante de las alturas, va a sentir más ganas de subir hasta él y lo logrará.

Otros trucos