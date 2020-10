“Tenemos varios planes frente a la pandemia”

La pandemia impuso nuevos retos para la Cruz Roja del Guayas, que debió buscar la forma de lograr que sus voluntarios continuaran llevando la ayuda humanitaria (tuvieron que conseguir fondos para contratarles un seguro de protección frente a la COVID-19). Hoy, sus más de 1.000 cruzrojistas están activados, con las medidas de bioseguridad. Teresa Farah de Áurea, presidenta de la institución, cuenta cómo han enfrentado la crisis sanitaria de estos últimos meses y cuáles son los proyectos que se ejecutarán hasta el 2024.

¿Cuál es el principal reto para el nuevo periodo para el que fue reelecta?

Somos una institución que tiene que estar activa las 24 horas, los siete días, porque emergencias se dan en todo momento: inundaciones, terremotos, incendios, pandemia... Vamos a fortalecer esa labor que hemos venido realizando con la comunidad.

En estos meses en que sorprendió la pandemia, ¿cuál ha sido el aporte de la institución en la provincia?

Apoyar a los sistemas de salud públicos y comunitarios, tratar de contener un poco la pandemia a través de medidas de prevención y de acceso a servicios de atención sanitaria. Estamos implementando dos puntos para brindar atención prehospitalaria y charlas de salud. Los beneficiarios serían 5.700 personas en los centros de salud tipo C, tanto en Martha de Roldós como en Pancho Jácome. Tenemos otro proyecto en marcha que trata de contribuir a la contención de la propagación de la pandemia para reducir el impacto social y sanitario.

Llegaron además a un acuerdo para trabajar con los CAMI, en Guayaquil...

Trabajaremos con los CAMI, que son del Municipio de Guayaquil, y tenemos planificado apoyo logístico para llevar la ayuda humanitaria y treinta charlas en los centros municipales, además de la entrega de kits COVID a 750 personas.

¿Cómo ve la situación de la pandemia a nivel de Guayas?

Ya no tenemos las muertes de antes, pero no podemos confiarnos, porque podría provocarse un rebrote y no sabemos si serán las mismas cepas. La recomendación es seguir con las medidas de bioseguridad.

Ustedes colaboran también con las personas en situación de movilidad humana, ¿cómo avanza este trabajo?

Siempre les estamos brindando atención a través de charlas, de acompañamiento, con nuestros centros médicos... La migración ya no la veo con los mismos índices, pero siempre va a ser preocupante. Hay personas que vienen con preexistencias de salud y como Cruz Roja siempre hacemos lo que podemos por ellos y seguiremos en esa línea con ayuda humanitaria.

¿Qué otro apoyo reciben?

Tenemos un proyecto con financiadores internacionales, para ayudar con brigadas médicas, entrega de medicamentos, talleres, kits y restablecimientos familiares. Los beneficiarios alcanzan las 2.500 personas, divididos en un 30 % locales y un 70 % migrantes en Guayas.

Siempre se habla de falta de donantes de sangre, ¿cómo está la situación en Guayas?

Las captaciones de sangre desde mi periodo anterior (2016-2020) las hemos aumentado en un 47 %. Ahora la meta para este próximo periodo, es llegar a un 20 % o un 30 % más, porque siempre vamos a necesitar apoyo. Por eso hacemos continuos llamamientos a la ciudadanía para que se acerque a donar; el año pasado cerramos con 2.000 campañas de donación de sangre.

Otro de los objetivos es fortalecer al grupo USAR (búsqueda y rescate en estructuras colapsadas), ¿cómo van en ese proceso?

Nos mantenemos. Nuestro equipo está conformado por 23 integrantes voluntarios y humanitarios. Queremos llegar a que sean alrededor de 50 los integrantes de esta brigada, es decir que buscamos que se amplíe más con la capacitación debida tanto nacional como internacional. Cuando se presenta algún desastre, se activa al equipo automáticamente a través del ECU-911 y allí estamos para extender nuestra mano.

¿Y cómo avanza la unidad canina de la institución?

Siempre estamos haciendo algo, innovando... Tenemos la unidad canina, en la que se está adiestrando a los perritos. Estamos dando cursos de obediencia básica y queremos tener nuestra propia brigada que ayude en los rescates de las víctimas.

Trayectoria

Hace 25 años entró a formar parte de la Cruz Roja del Guayas como voluntaria del Comité de Damas. Ejerció como primera vicepresidenta y en 2016 se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de esta institución con 110 años de vida.