“Invencibles” llega a Guayaquil con una experiencia para activar la mente de campeón

La conferencia reunirá a Daniel Habif y a ‘La Flaca’ Guerrero en una jornada de liderazgo y fortaleza mental

La Cámara de Comercio de Guayaquil presenta “Invencibles: Mente de Campeones”, una conferencia que busca fortalecer el liderazgo personal, la disciplina y la mentalidad de alto rendimiento en jóvenes y adultos. El evento se realizará el 4 de diciembre, a las 18:00, en el Centro de Convenciones de Guayaquil.

La jornada contará con dos figuras de alto impacto. El mexicano Daniel Habif, considerado uno de los conferencistas más influyentes del mundo hispanohablante, llegará con su mensaje sobre transformación personal y ruptura de límites. Habif es autor bestseller con más de un millón de libros vendidos —entre ellos Inquebrantables, Las trampas del miedo y Ruge— y ha ofrecido más de 500 conferencias en 170 ciudades de 30 países. Su trayectoria lo ha llevado a llenar escenarios emblemáticos como el Auditorio Nacional de México y el Radio City Music Hall de Nueva York. En 2026 planea su primer evento en un estadio, ante más de 23.000 personas.

La incansable lucha de ''La Flaca'' Guerrero

A él se suma la ecuatoriana María Teresa “La Flaca” Guerrero, atleta, comunicadora y referente de disciplina y bienestar. Guerrero fue la primera presentadora deportiva del país y una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional. En el ámbito deportivo destaca como triatleta de distancia 70.3, con 23 competencias Ironman en su historial y cuatro clasificaciones a Campeonatos Mundiales: Austria 2015, Australia 2016, Chattanooga 2017 y Sudáfrica 2018.

“Invencibles” propone herramientas prácticas para fortalecer el carácter, encender la visión personal y transformar el propósito en acción. Bajo el lema “Nada puede detener a quien decide ser invencible”, la experiencia busca activar la “mente de campeón” de los asistentes y motivarlos a romper sus propios límites.

