Cómo hablar de sexualidad con tus hijos

Los padres son los principales educadores y formadores de todo niño. Por eso, según la médico familiar y sexóloga clínica Paola Pérez, es crucial que sean ellos quienes desde el hogar comiencen a hablar con los más pequeños sobre la salud sexual o la sexualidad para que de esa forma, crezcan con los conocimientos que les permitan autoconocerse y tener seguridad sobre esos temas.

“Así como se les enseña ir al baño o a hablar correctamente es muy importante educarlos sobre la sexualidad porque el sexo continúa siendo un mito o tabú en la sociedad y debe dejar de serlo. Si educáramos correctamente a los hijos en este aspecto habría mayor respeto de género y se evitarían casos de violación o abuso de menores”, dice la experta.

Cómo abordar el tema

Pérez aconseja a los padres contestar todas las preguntas que el niño haga sin extenderse más de lo que cuestiona. Poco a poco surgirán más interrogantes al analizar sus cuerpos. Por ejemplo: si un varón de cuatro años, le pregunta a la mamá sobre sus partes íntimas, ella debe explicarle que se llama pene, que nadie debe tocarlo y que es privado.

Responda las dudas con las palabras correctas, no como apodos como 'el pajarito o la cosita'. Ellos deben aprender que la sexualidad es un aspecto serio e importante en cada ser humano. Si los hijos llegan a la adolescencia y no cuestionan nada o no muestran curiosidad, es probable que estén buscando esa información en otro lado.

“Los padres deben estar alertas porque se corre el riesgo que la pornografía termine siendo su educador sexual y es ahí cuando se empiezan a crear ideas erradas. Jamás se quede callado por comodidad o verguenza de hablar sobre el sexo con los hijos. El adolescente puede ser victima de abuso sexual, pero por miedo o falta de confianza no dice nada”, recalca Pérez.

Si esto ocurre, la experta aconseja conversar con ellos y tratar temas como los sueños húmedos o si les gusta alguien. Eso sí, no debe forzarlos a hablar más de lo que ellos quieran.

Pida ayuda a un experto

Si como padre aún se le dificulta abordar la sexualidad con sus hijos o no se siente en la capacidad de hacerlo de forma correcta, la especialista aconseja buscar ayuda de un médico, psicólogo o sexólogo para aprender cómo hacerlo. “Está rama de la salud también es importante. El sexólogo se forma para ser educador sexual no del punto de vista moralista o religioso, sino desde un enfoque anatómico y psicológico”, puntualiza.

Debes saber

Septiembre es considerado el mes de la sexualidad ya que se conmemoran varias celebraciones como el Día Mundial de la Salud Sexual (4), Día Mundial del Sexólogo (6) y Día de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Ecuador (12).