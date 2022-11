La lujosa marca de ropa está atravesando una crisis reputacional tras su controversial campaña Spring 23, en la que mostraban fotos de niños con bolsos de peluche que lucían arneses, correas de cuero, collares con candados y otros elementos considerados eróticos. Adicionalmente, había otras imágenes con una puesta en escena que incluía documentos a favor de la pornografía infantil como el caso de "Ashcroft v. Free Speech Coalition".

El revuelo producido en las redes sociales hizo que Balenciaga no solo bajara todas las fotos de su cuenta, sino que emitiera un comunicado en el que se disculpaba y advertía que tomaría acciones legales contra los que estuvieron detrás de la desacertada publicidad.

Ante esto, las miradas apuntaron al fotógrafo de las imágenes que incluían niños, el italiano Gabriele Galimberti, quien también reaccionó frente a la polémica "solo se me pidió que iluminara la escena dada y tomara las fotos de acuerdo con mi estilo característico. Como es habitual en un rodaje comercial, la dirección de la campaña y la elección de los objetos expuestos no están en manos del fotógrafo", señaló en su Instagram.

Pero, ¿quién es Galimberti? Nació en 1977 en Val di China y es fotógrafo de National Geographic y miembro de The Photo Society. Fue ganador de premios internacionales como el World Press Photo 2021 y de la Fundación James Beard, además ha realizado exposiciones en festivales y museos y colaborado para The Sunday Times, Stern, Geo, Le Monde, La Repubblica y Marie Claire.

Entre sus proyectos de fotografía documental a largo plazo más importantes han estado The Ameriguns, In Her Kitchen, Toy Stories, entre otros. Su trabajo consiste en contar historias a través de retratos de personas alrededor del mundo en la cotidianidad en sus casas con sus pertenencias más preciadas.

Proyecto In her kitchen, fotografía a Pan Guang Mei de 62 años en Chin GabrielE Galimberti

"Me gusta conocer gente, pasar tiempo con ellos y fotografiar la vida normal y cotidiana. Entro en las casas de las personas y veo lo que hacen, descubro sus hábitos y lo que coleccionan. Eso es lo que más disfruto", destaca el profesional en una entrevista para Canon Europe, de quien es embajador.

Con la serie de fotografías de The Ameriguns ganó el Word Press Photo 2021 GABRIELE GALIMBERTI

Aunque comenzó a tomar fotografías a los 14 años, en la industria empezó como fotógrafo comercial y de moda en Milán, luego de estudiar en la Fondazione Studio Marangoni de Florencia.

Pese a que esta área fue su base él sentía que su verdadera vocación era ser documentalista. Por ello, en 2005 viajó por 58 países armando su primer proyecto Couchsurfing donde fotografiaba a sus hospedadores.

Una de sus fotos de Couchsurfing. Kenias Hichaaba, 23 – Maun, Botswana. GabrielE Galimberti

Su estilo al momento de tomar fotos se posicionó con Toy Stories, proyecto en el que realizaba retratos de niños con sus juguetes favoritos con una composición que después se quiso imitar en la fallida campaña que aún no resuelve la interrogante de quién fue el responsable en aprobarla y por qué ninguno de los involucrados cuestionó el producto final.