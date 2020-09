Florencia Dávalos, por una moda justa

La moda estuvo en ella desde muy pequeña, con la influencia de una abuela que sigue todos los fashion shows internacionales, y de su madre, Cristina Suárez, conocida artista pictórica, quien la guio por el mundo del diseño.

Para Florencia, el éxito en la industria de la moda no tiene que ver con vender sus creaciones o diseñar prendas bonitas, sino con el trasfondo que está detrás del resultado. En este caso, sus dos familias, la propia y la conformada por su equipo de trabajo, sin esta última no habría podido hacer realidad sus sueños: “Con ellos pasas procesos y situaciones diversas. Te dan ‘feedbacks’ negativos o positivos y creamos juntos. Mis dos familias, compactas y unidas, me han dado la seguridad para crecer, seguir adelante y enfrentarme a cualquier obstáculo”.

Perfeccionista, creativa y amante del arte, a sus 28 años tiene un lugar protagónico en la industria de la moda, con propuestas innovadoras y de impacto, que cautivan este mercado.

La apuesta por Ecuador

Trabaja en su próxima colección, que lanzará en febrero o marzo 2021. cortesía Soledad Rosales

Con una cabal formación en el Instituto Europeo di Design (IED) de Madrid, se especializó en Moda y Alta Costura, realizando ‘workshops’ con diseñadores de renombre mundial como Alex Noble - quien viste a Lady Gaga, por ejemplo-; o Diane von Furstenberg, de quien recibió un master class: ‘Teaches Building a Fashion Brand’. En IMF Business School de Madrid, obtuvo un master’s degree en Business Administration and Management, General in Fashion.

Al graduarse con la mejor tesis en España, las ofertas laborales no faltaron. Sin embargo, apostó por Ecuador, luego de realizar exitosas pasantías en firmas españolas como Nicolas Vaudelet, que la motivaron a apostar por su propia marca: “Trabajé dos años en el mercado internacional y, en Ecuador llevo 6 años con 8 colecciones propias. Se necesita persistencia, creer en lo que haces y valorar tu producto, para pertenecer y destacarte en la industria”, afirma.

Con un ángel especial, y siempre con una sonrisa, fortalece su marca, FD, guiada por sus valores: Transparencia, respeto por su equipo y el cliente, responsabilidad y honestidad ante todo; y, lo más importante, enfatiza, querer ser mejor cada día.

Siendo parte de una generación joven, crea propuestas con las que ella se siente cómoda y sus clientes también, sin dejar de lado la creatividad y el tema conceptual: “Trabajo mucho pensando en mis clientes. Somos fieles a nuestra esencia de marca y estilo. También hacemos ‘research’ enorme de tejidos con una calidad de gama alta”.

Ready to Wear 20.21

Tiene 28 años. cortesía Soledad Rosales

Su nueva colección va en contra de una industria que se afana por el consumo en masa, haciendo que las prendas valgan menos, y que desvaloriza marcas pequeñas como la suya: “Desarrollamos la colección ‘Ready to Wear 20.21’ con 12 personas comprometidas de corazón con la firma, para que esta no sea parte de ese consumismo abundante. FD siempre invertirá en calidad sobre cantidad, diseñando piezas únicas, hechas con amor, tiempo y dedicación”.

La nueva colección contempla cortes con estilo retro, diseños relajados, para estar en casa o para salir; prendas versátiles, con un concepto atemporal y que resaltan la feminidad.

Saruka Rodríguez: “El sacrificio y disciplina son la clave del éxito” Leer más

Metas

Florencia dirige todas sus energías para cambiar el enfoque fashionista, impulsando el concepto de una “moda justa”, con una producción responsable con el consumidor y medio ambiente. Además, busca que sus diseños sean atemporales y variables, que se adapten a cualquier tipo de ocasión, por ejemplo, un kimono, de su última colección, tiene 5 formas diferentes para usarlo, además de reversible en una tonalidad. “Quisiera ser un ejemplo para aquellos que buscan ser felices con su trabajo. Y a quienes desean estudiar Diseño, los aliento a creer en sí mismos, sin temor a ser juzgados por lo que hacen o dicen. No deben tener miedo a lanzarse para tener un negocio propio... Me encantaría poder ayudarles”.

Los desafíos que enfrenta la diseñadora en este tiempo incierto, también se centran en poder mantener a su equipo de trabajo a pesar de la crisis económica, fortalecer los vínculos con sus compradores y ampliar su gama de ventas.

Impulsa el consumo de moda local. Cortesía Soledad Rosales

Cara a cara

¿Cuál es su prenda favorita?

Las blusas.

¿Qué no se pondría jamás?

Los crocs me gustan para estar cómoda en casa, pero jamás los usaría para salir o ir a trabajar.

Diseñador que admira.

Valentino.

¿Qué lección de vida la ha marcado?

Creer en ti misma y no dudar de las decisiones que tomas.

¿Qué legado le gustaría dejar?

Inspirar a muchas personas a creer en sí mismas y que me recuerden como un referente de motivación e inspiración. También inspirarlos a que luchen por sus sueños y nunca se rindan.

¿Qué ha sido difícil de superar?

Liberarme de gente que no me brindaba felicidad o que solo me traía problemas o pleitos, y dejar ir a personas importantes porque crecimos lejos.

Lo in y lo out en la moda

IN: Mangas puf, texturas nido de abeja, encarrujados, vestidos cortos o midis; prendas cómodas para estar en casa o salir, las quilting, las reversibles o retro.

OUT: Prendas extra large, pantalones boyfriend. Los ‘polka dots’ no están de moda en esta temporada. No obstante, la diseñadora considera que todas las tendencias, estilos y cortes reviven en ciertos momentos.

Personal