Final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: Así puedes votar por Venezuela o Perú

La arepa pepiada venezolana y el pan con chicharrón peruanodisputan la gran final del Mundial de Desayunos

La arepa venezolana y el pan de con chicharrón llegan a la final del Mundial de Desayunos.

Este domingo 7 de septiembre de 2025 se dio a conocer a los finalistas del popular Mundial de Desayunos, certamen creado por el streamer español Ibai Llanos. Con más de 28 millones de votos en redes sociales, se confirmó que Perú y Venezuela disputarán la última fase del torneo gastronómico.

¿Qué desayunos llegan a la gran final?

El duelo decisivo enfrentará al tradicional pan con chicharrón peruano contra la emblemática arepa pepiada venezolana. Ambas propuestas superaron sus semifinales, donde la comunidad digital demostró una participación récord.

En el caso de Perú, el pan con chicharrón —acompañado de tamal y café pasado— logró cerca de 10 millones de votos, imponiéndose a la marraqueta chilena con palta, que alcanzó 7,8 millones. Por su parte, Venezuela avanzó gracias a su arepa pepiada, con un reñido resultado de 5,5 millones de votos frente a los 5,2 millones del desayuno boliviano.

Récord histórico de participación

Ibai Llanos destacó que esta edición del torneo marcó un hito: “Ha habido un total de 28 millones de votos, más que en los cuartos de final. Esto está siendo una auténtica locura”, comentó el streamer, sorprendido por el entusiasmo de los seguidores.

El impacto del certamen ha trascendido fronteras, consolidando a la gastronomía matinal de los países participantes, entre estos Ecuador, que llegó hasta los cuartos de final con su bolón de queso y encebollado.

Ecuador y Perú se enfrentaron en una reñida competencia del Mundial de Desayunos de Ibai. EXPRESO

¿Cuándo será la final del Mundial de Desayunos?

La gran final del torneo se disputará este lunes 8 de septiembre a las 19:00 horas de España (12:00 en Ecuador). Desde ese momento, los seguidores podrán votar a través de la publicación oficial de Ibai Llanos en sus redes sociales.

¿Cómo votar en Instagram y TikTok?



En la cuenta de Instagram de Ibai Llanos, el proceso es sencillo. Dentro de la publicación del duelo aparecerá una encuesta en la que hay dos opciones para votar: Venezuela y Perú.

En la cuenta oficial de Ibai Llanos en TikTok, también se encuentra el video del enfrentamiento Venezuela vs Perú. Para apoyar al país, debes buscar el comentario escrito por el streamer con la palabra del país al que quieras darle “me gusta”. El comentario con más likes será el que gane el torneo.

El desenlace promete ser una celebración de la identidad gastronómica latinoamericana y un reto emocionante entre dos desayunos que representan tradición, sabor y orgullo nacional.

