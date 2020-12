Festividades con padres divorciados ¿cómo manejarlo?

A pocos días de comenzar las celebraciones, las familias ya empiezan a planear dónde y cómo festejar. Pero… ¿qué pasa cuando los padres no están juntos? La psicóloga Leonor Díaz explica que, en muchos casos, surge la duda sobre qué hacer en estas fechas para el bien emocional de los pequeños.

Según la experta, la forma en que esto se maneja depende de cada caso, porque cuando los padres ya llevan varios años alejados, suele existir una rutina para este tipo de ocasiones.

“Sin embargo, cuando están recién separados, podría haber más problemas porque al ser una situación nueva no saben cómo proceder. Además, si es la primera vez que los niños van a experimentar estas festividades sin sus padres juntos, pueden sentir miedo y ser muy extraño para ellos”, explica la experta.

La escritura, herramienta terapéutica para la salud psicológica Leer más

Qué hacer

Lo más importante es el bienestar de los niños independientemente de los problemas que haya ocasionado la separación. Ellos no tienen por qué sufrir por los problemas de los adultos y aunque la relación de pareja haya terminado, siempre serán familia.

Tome las decisiones sin utilizarlos como modo de venganza o chantaje emocional. Los padres deben llegar a un acuerdo respetuoso y equitativo. Por ejemplo, si es posible, podrían turnar en cada año con quién pasan los niños Navidad y Fin de año. De esa manera, podrán disfrutar en familia ambos tipos de fiestas.

La comunicación fluida con la expareja es crucial. Si tiene un viaje planeado para alguna de esas fechas, debe comunicarlo a la otra persona lo más rápido posible para que también pueda organizarse y lleguen a un acuerdo que les funcione a ambos.

Sea claro con los niños sobre lo que va a suceder. Si ya son adolescentes también los puede incorporar en las decisiones de con quién pasar en cada festividad. Si son muy pequeños, podrían basarse solo en sus emociones (quién los engríe o da más dulces) y no equitativamente.

Recuerde

Cuando esté con sus hijos evite hacer comentarios negativos sobre el otro padre porque esto puede generar estrés, malestar o frustración en los pequeños. No los utilice como fuente de información para indagar en la vida de su ex. Los niños deben sentir que están en un ambiente seguro y que, pese al divorcio, los tienen a los dos y no están escogiendo.