Estilosa bajo el sol

Atrévase a combinar estampados en un mismo look. Los vestidos ‘cut out’ marcan la moda.

La ansiada temporada de sol y mar ha iniciado, y con ella, la oportunidad de empezar a lucir las tendencias de la primavera-verano 2022.

Al dar un vistazo a las vidrieras locales, se pueden apreciar las prendas, siluetas, colores, tejidos y estampados que ya marcan el pulso de la moda.

La asesora de imagen Ericka Borja, especializada en España, dialogó con SEMANA sobre los imprescindibles que se imponen para lucir durante los días de descanso.

Si entre sus planes está viajar a la playa o a algún destino de clima cálido, “lo ideal para vestir son las texturas ligeras, como el algodón, la seda, el lino y la fibrana, ya que son tejidos más ligeros y cómodos”, explicó.

En cuanto a la prenda estrella, mencionó los vestidos ‘cut out’ que resultan ideales para eventos tanto para el día o durante la caída del sol. “Estos generan un toque estilizado, atrevido y trendy, ya que sus aberturas se ubican por lo general en el área de la cintura y, que a su vez, visualmente dan un efecto de silueta tipo reloj de arena que es categorizada como la figura “perfecta” de una mujer”, precisó Borja.

Los estampados tropicales no faltan en la composición, y a diferencia de otros años, ingresan con fuerza el animal print y los bohemios.

Desde luego no faltan los trajes de baño que según comentó la experta, sus diseños que van acorde con las diferentes actividades para ambientes resort “Hoy en día la versatilidad con la que son diseñados (sobre todo los enteros), es impresionante, ya que no solo se les da uso para el mar sino que al combinarlos con otras prendas se convierten en looks alucinantes”, dijo sobre estas piezas cuyos modelos son protagonizados por mangas abullonadas, vuelos, tiras cruzadas, entre otros. “Por ejemplo, para una cena en la playa, puede llevarlos con faldas mini o maxi para darle un toque sexy o romántico, e incluso con pantalones palazzos que a su vez estilizan la figura”, agregó.

Entonces podemos darnos cuenta que no todo gira en los bikinis. Le compartimos tres ideas de outfits que serán un acierto para sus diferentes planes en las vacaciones mientras sube la temperatura. ¡Tome nota!