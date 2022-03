Sesenta y siete mil seguidores en Instagram, una trayectoria de 24 años, un libro publicado, y cientos de decoraciones realizadas alrededor del mundo son algunos de los números en la vida de David Vásquez.

Su talento para transformar espacios lo ha convertido en el decorador más famoso en Colombia, y con el tiempo ha demostrado que su creatividad no entiende de pausas y, al contrario, sigue en constante movimiento aun en pandemia.

Llegó a Guayaquil para dictar un Masterclass que se realizó en días pasados, organizado por Carolina Vignolo de Party Project, donde David pudo compartir toda su experticia a quienes pertenecen a la industria de los eventos.

Desde el salón Fernandina del Hilton Colón de Guayaquil, SEMANA tuvo el privilegio de conversar con este talentoso decorador quien en una amena charla nos fue adentrando en su historia.

“Siempre quise ser único”.

Los aires campestres, las flores y la belleza de la naturaleza se vienen a la memoria de David cuando habla de su infancia.

Era en Pereira, una zona del eje cafetero en Colombia, donde empezó a hacer su nombre.

“Un día al llegar a casa, prendí la televisión y vi a un florista famoso, Israel Sands, haciendo creaciones magníficas. Ahí me di cuenta de que yo también quería ser lo mismo”, cuenta.

Fue entonces cuando David comenzó a aprender, “muchas veces no iba al colegio, por ir a visitar floristerías. En Colombia el mercado es muy grande, entonces era fácil encontrar calles enteras de estos negocios”, agrega. La pasión despertó al talento. Nadie en su familia hacía algo parecido. Más bien, estaban vinculados al comercio.

Es así que siendo un niño de apenas 10 años, entre cortes y heridas, ya experimentaba con arreglos florales para decorar fiestas de quince años y bodas.

Cuenta que aquel dinero ganado lo invertía en la compra de jarrones, bases, floreros. “Todo lo guardaba debajo de la escalera de mi casa hasta que ya no entró más y mi mamá dijo, ‘te llevas todo esto de acá’”, recuerda entre risas.

Y así empezó todo. “En ese tiempo no había redes sociales, llamaban al teléfono para pedir que el ‘señor’ David les decore el matrimonio y llegaba un niño”, comenta con simpatía.

Todo empezó a catapultarse cuando tenía quince años. Ya estaba haciendo eventos por distintas ciudades de Colombia, como Cali y Bogotá. Y se vio en la necesidad de contratar personal. Era un negocio al cual posteriormente se unió su mamá cuando David cumplió dieciocho años. Y hasta el día de hoy, siguen trabajando juntos. “Ella es más estricta por eso se encarga de la parte administrativa”.

Para ese entonces su sello ya empezaba a notarse, sin imaginarse que luego recorrería el mundo. Hasta el día de hoy ha hecho worshops en Sudamérica, Corea y España para compartir lo que sabe, demostrar quién es él, y sin duda influenciar.

“En mi imaginación no tengo límites. Por eso siempre tuve claro que quería ser único. Nunca trabajé para el mercado sino para cambiarlo. Y ese estilo hasta ahora ha sido un éxito”.

David Vásquez. Cortesía Guillermo Veita Fotógrafo (IG@guilleveiti)

Las bodas, su mayor disfrute

Siente que está en el mejor momento de su vida, tanto personal como profesional. Sin embargo, dice que el camino no fue fácil. “He tenido cuatro quiebras grandes en la empresa. Y volver a empezar de cero hizo que vaya con más experiencia y fuerza”.

Cada levantada ha hecho que su nombre sea el responsable de eventos soñados. “Mi trabajo es generar experiencias. Soy un arquitecto de sueños”, precisa, “y sin tener un título. Todo lo aprendí empíricamente”, agrega.

En Ecuador, por ejemplo, ya ha hecho algunas bodas. No es la primera vez que viene. “Aquí hay muchas rosas pero no tantas flores, y aún así yo me adapto y hago todo tan diferente a lo que están acostumbrados a ver. Entonces eso es el estilo. Yo soy muy maximalista, y creo que es un reflejo también de mi infancia, haber crecido cerca de montañas, ríos y vegetación ha influido”, refiere.

David Vásquez. CORTESÍA GUILLERMO VEITA FOTÓGRAFO (IG@GUILLEVEITI)

Estefanía y Samantha: Visionarias de la moda latina Leer más

Al día de hoy, son cientos de decoraciones que ha hecho para novias, sin embargo dice que no tiene una favorita. “La pareja de clientes que me deja ser yo es lo mejor que puede haber. En una ceremonia recuerdo que tuve el reto de poner nueve mil velas. Fue hermoso”.

No hay mejor diversión para David que manejar pesos, balances, estructuras, y crear con toda la variedad de flores que conoce. “Ya estoy en un momento de mi vida que quiero divertirme en lo que estoy haciendo, no trabajar porque tengo que hacerlo. Creo que la pandemia me ha enseñado eso”, concluye.

Tendencias

Además de seguir tendencias, David impone. A continuación comparte lo que se viene a nivel de bodas.

Hojas verdes. Predominan las decoraciones con mucho follaje, una oportunidad para que la persona sienta conexión con la naturaleza.

Velas. Pueden ir en diferentes tamaños, ¿el resultado?, aportan una estética boho a las fiestas.

Árboles. Recrearlos ha sido parte de mi sello, y se ven fantásticos en la decoración.

Sobre él

Colombiano de 32 años.

Es decorador de eventos.

Ha podido dar workshops en siete países.

Libro publicado: ‘Transforman-do espacios’.