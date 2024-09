Daniela Faour: “No hay que poner el peso de la felicidad en una persona”

‘El libro que me hubiera gustado leer a los 18 años’, es una propuesta interesante sobre relaciones amorosas

“Mi vida amorosa era un desastre”, así comienza la conversación con esta esta joven ecuatoriana de 29 años sobre su primer libro, cosecha de sus propias relaciones. Para Daniela Faour, estos 24 principios que expone son un resumen del cambio de vida que logró en apenas año y medio, que inicialmente compartió en redes sociales y luego presentó en una obra.

Aunque al principio le daba vergüenza que la gente identificara a sus exnovios, ha cambiado los nombres y algunos detalles para proteger la identidad de las personas mencionadas. “Me sentía muy vulnerable, pero cuando comencé a recibir agradecimientos de las chicas y mis videos se hicieron virales, supe que debía contar más”, comenta.

El texto es de fácil lectura y presenta anglicismos que no resultan inoportunos, reflejando el lenguaje juvenil actual. Ofrece consejos que a ella le hubiera gustado recibir en su época, e intercala recomendaciones de otros autores y profesionales de la salud. Daniela no teme confesar que ha acudido al psicólogo para entenderse mejor y superar relaciones tóxicas, y enfatiza la importancia de una buena salud mental para establecer relaciones saludables.

Experiencia propia

Graduada en Comunicación por la Universidad de Navarra, el contenido del libro se basa en experiencias personales y en investigaciones que ha realizado sobre el tema. Actualmente, Daniela está estudiando una certificación como coach para ayudar a las chicas de una forma más profunda.

Daniela cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, en su mayoría de Latinoamérica. “Quiero que las chicas se queden con las historias que son aprendizajes que me hubiera gustado tener antes para evitar las decisiones que tomé”, aclara.

Está muy activa dado charlas en colegios, nacionales y extranjeros, como ciertas unidades educativas de Guayaquil y España, y actualmente está programando una gira por algunos estados de México. “Es realmente hermoso compartir con los chicos y recibir sus comentarios”, dice.

Ellos también leen

El libro se presentó el año pasado en la Feria del Libro en Guayaquil y ya cuenta con una segunda edición con mil copias impresas. Daniela ha firmado contrato con una editorial española para proyectarse a nivel mundial. Además, el libro estará presente en la Feria del Libro en Frankfurt del 18 al 22 de octubre, con la esperanza de que otras editoriales lo traduzcan y publiquen.

Aunque el libro es apto para todas las edades, Daniela afirma que lo mejor es que lo lean en la adolescencia. “Después de dar charlas en colegios, he notado que las chicas entre 12 y 13 años están hambrientas de este tipo de contenido. En esa edad, están conociendo a chicos y asistiendo a reuniones, y esto les ayuda a saber cómo actuar en ciertas situaciones”, expresa.

Recuerda que la primera persona que compró un ejemplar fue un hombre, porque, a pesar de que la obra pareciera ser exclusivamente para mujeres, ellos también la leen. Los varones le escriben confirmando que lo que expone en el libro en algunas ocasiones es real y refleja el comportamiento masculino. Terminan agradeciendo la sinceridad expuesta, porque ven el punto de vista femenino. Reconoce que cuatro de los principios son exclusivamente para mujeres, pero en general son aplicables para ambos sexos.

Proyectándose a futuro

El libro sirve como una herramienta para entender por qué es importante esperar a la persona correcta y evitar buscar parejas simplemente para llenar la existencia, sobre todo enfatiza el peligro de enamorarse a través de las redes sociales. Por ello, la educación de los hijos desde los primeros años es crucial.

Daniela aconseja amarse a uno mismo antes de buscar el amor en otro. “Muchas veces, al no ser feliz con uno mismo, buscamos en los demás la fuente de nuestra felicidad. En cambio, si ambos están felices, es mucho más fácil construir algo sano. La pareja debe ser vista como un complemento de la felicidad, no como su base, porque no puedes poner el peso de tu felicidad en una persona”.

Tras tanta retroalimentación en las charlas y redes sociales, está considerando escribir un segundo libro, esta vez enfocado en cómo tener una relación saludable, con temas que no se profundizaron en el primer libro pero que considera necesarios.

