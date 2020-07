Daniela Creamer, en su totalidad

Periodista, productora, promotora y crítica de cine, ha incursionado en todas las esferas del radio audiovisual, produciendo incluso dos filmes con gran repercusión a nivel regional a través de su productora Films Factory ‘El Milagro de Coromoto’ y ‘Retazos de Vida’. Y, como un hecho sin precedentes, ha realizado coberturas de prensa de todos los festivales cinematográficos más representativos durante 31 años consecutivos. Una prolífica carrera que ha trascendido en lo que más le apasiona, el cine.

Regia, sus profundos ojos azules dominan un rostro en perfecta sincronía, que cautivó la pantalla chica hace más de dos décadas. Hoy, conserva una belleza natural que llama la atención. Sin embargo, triunfa en ella su personalidad fascinante y que descubre conquistas no solo en el ámbito profesional.

Con trabajo, familia y amigos, lo dejó todo por amor, al casarse con el empresario guayaquileño Morice Dassum hace 21 años, con quien formó un sólido hogar con 3 hijos que son su más grande satisfacción, Daniela (19) Michelle (16) y Maurice (12).

Empoderada y con una visión clara, cumple sus metas, equilibra tiempos y espacios sin desestimar, por un segundo, su vida personal, en donde su familia es primordial. “Tengo un norte, y me siento afortunada de poder cumplir mis objetivos. Esto me llena de entusiasmo y me da mucha fortaleza”, dice.

Su pasión

Daniela Creamer junto a personajes del cine. cortesía

De la mano de su padre, la magia del cine la atrapó desde niña y desarrolló en ella una mente crítica sobre la apreciación del séptimo arte: “Toda mi vida ha sido una confluencia de eventos que me han llevado a volcarme de lleno a mi gran pasión. Con mi padre tuvimos grandes conversaciones que giraban en torno a las películas que veíamos juntos. Momentos significativos que tuvieron gran relevancia en mi vida”.

Más tarde, luego de estudiar periodismo en Roma, cubrió por primera vez el Festival de Cannes, en 1989: ”Tuve la certeza de que ser parte de estos magníficos eventos cinematográficos me llevarían hacia mi realización profesional”.

A partir de entonces, ha logrado la cobertura de las citas más emblemáticos del planeta como Cannes, Venecia, Berlin, Sundance, Miami, entre otros. Y colaborado para medios locales e internacionales como diario El País -Madrid. “Son 12 días del mejor cine y de entrevistas fascinantes con las celebridades del séptimo arte. Me encantan los desafíos, estos me nutren y satisfacen enormemente. A los últimos festivales me ha acompañado mi hija Daniela y lo ha hecho estupendamente bien”.

Capítulo aparte representa el Festival La Orquídea (Cuenca), cuando en su V edición, en calidad de directora, logró aglutinar a grandes estrellas, como Carmen Maura, Fernando y David Trueba, Victoria Abril, Ariadna Gil y Alex de la Iglesia, entre otros.

Una notable trayectoria que la ha ubicado como un referente ineludible del cine. Ha sido invitada como jurado y prensa en los Premios Colibrí y Platino, del cine Iberoamericano, las últimas 4 ediciones.

Daniela Creamer. AMELIA ANDRADE

Vivir en Guayaquil

Hace 21 años, al casarse, Daniela adoptó al Puerto Principal como su casa: “Me siento muy cómoda porque se parece a mi ciudad natal, Caracas, sobre todo en la simpatía y la espontaneidad de la gente. En Guayaquil se respira un ambiente cosmopolita”. De hecho, su dinamismo la inspiró a realizar ‘Retazos de vida’, y retratar lugares tradicionales como el barrio Las Peñas, Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde nació la urbe. “Es una ciudad mezcla de símbolos, arquitectura y espacios, que ofrece además una deliciosa gastronomía. Con buen potencial para el turismo y un bello escenario para hacer más películas y festivales internacionales”.

A propósito de las fiestas julianas, ayer se cerró la convocatoria al festival internacional de cine La Perla, cuya clausura es del 1 al 4 de octubre.

Daniela, como directora del mismo, comenta: “Debido a la crisis por la COVID 19, invitamos a participar en la propuesta ‘Relatos de una pandemia’, donde se postulan producciones que se relacionan con el momento actual. Será un valioso aporte cultural y un reconocimiento al séptimo arte, al que el mundo le debe tanto por su valiosa labor social, de entretenimiento y cultura en estos meses de confinamiento obligatorio”.

Íntimamente

Confiesa que se siente realizada como madre y pareja y que su hogar es su lugar sagrado: “Morice y yo compartimos nuestro amor y entrega incondicional hacia nuestros 3 hijos. Me siento muy agradecida al ver cómo se van formando con positivismo e integridad”.

Con un feliz matrimonio, reconoce ser celosa hasta el extremo de la sobreprotección con quienes verdaderamente ama: “Defecto o no, para mí es como una declaración de devoción”, dice.

Y aunque la vida ha sido grata con Daniela, ha debido sortear también momentos duros, como la partida de sus padres y vivir lejos de sus hermanos y amigos más cercanos: “Me hace falta estar con mis hermanos que viven en Quito, en Madrid y en NYC. Los extraño montones, y a mis amigos entrañables de la capital, como mis concursos hipicos. Toda mi vida he estado con ellos, hemos crecido juntos”.

Personal