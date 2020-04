Evita los ‘gastos hormigas’. Al ir al supermercado, no es necesario comprar la cerveza, las papas fritas, el helado o el chocolate que le gusta para saciar la ansiedad. Al final, todo esto suma un valor innecesario en la factura que se podría haber ahorrado.

Cancela suscripciones en servicios que no utilices.

No es el momento de pensar en retirarte del trabajo al suponer que en algunos meses podrás encontrar uno nuevo. Es probable que existan menos oportunidades laborales.

Al finalizar la cuarentena, habrán más ganas de salir al cine, viajar, comer alitas, ir a bares, etc. Es preferible no gastar en cosas que no son indispensables.