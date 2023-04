Collar en las mascotas: una necesidad o simple vanidad

Evitar. Los collares pueden poner presión en la tráquea, la médula espinal, los discos vertebrales, el esófago, etc., y deben ser evitados.

Que una mascota, sea perro o gato, lleve un collar puede ser considerado un asunto de protección, que permite poner una placa de identificación con todos los datos del animal en caso de que se llegara a extraviar; sin embargo, hay quienes lo consideran un acto de vanidad por parte de sus dueños.

Para la veterinaria España Orellana, en el caso de los gatos, no necesitan llevar collar. “En los gatos su uso es básicamente para satisfacer el ego de su humano y no porque en realidad lo necesitan”, recalca. Hay personas que incluso le imponen un cascabel, lo cual se convierte no solo en una tortura para el animal, sino porque lo descoordina.

El cascabel sirve para alertar a otras especies cuando el gato está cerca, ya que los felinos por su naturaleza de cazadores están acabando con ellas.

Usar un collar para sostener la identificación y la licencia de un perro es una buena idea. Arrastrar a tu amigo peludo por el cuello es una mala idea. Eso es lo que asegura María Belén Barcia, uno de los dueños de Toto’s Pet Shot, quienes desde hace varios años diseñan ropa y accesorios para vestir mascotas. “A nuestro parecer los collares si se usan de la forma y talla correcta, no conllevan ningún peligro, pero sería lo más conveniente enseñarles desde pequeños a usar su respectivo collar y placa de identificación”. Ella, junto a su pareja Carlos Humberto Solórzano iniciaron este emprendimiento en Portoviejo.

TIPS

Nunca ajustes o aprietes demasiado el collar a su cuello. Tampoco lo dejes muy flojo, porque le molestará y puede enredarse en su hocico.

Para saber que el ajuste es el correcto, mete entre el collar y el cuello del gato uno de tus dedos, si entra con facilidad no le molestará.

No intentes ponerle un collar, peor con un cascabel a un gato muy pequeño, ellos no están listos para llevarlo. Espera a que cumpla los 6 meses.

No siempre los collares de marca o los más llamativos son los mejores. Evita colocarle uno demasiado grueso, usa siempre los de textil suave que no le lastimen el cuello.

Entrenamiento

En el caso de los perros, el collar que vayas a elegir debe ser de acuerdo a sus necesidades. Ellos son más activos y suelen ser grandes compañeros de paseo para sus amos, por esa razón al ponerle ese accesorio se debe tomar en cuenta su raza, la edad y la función que hará, sobre todo si es un perro de entrenamiento.

Elásticos

Si aún con estos consejos has decidido ponerle collar a tu gato, porque así en el vecindario sabrán que tiene dueño y no le harán daño, entonces escoge uno que tenga extensiones elásticas. Este tipo de accesorio hará que en caso de que quede enganchado pueda sacar la cabeza, zafarse y escapar.

Peligroso

El gato es de carácter independiente, ni siquiera le interesa que lo agarren, por eso le resulta incómodo que lo ‘aten’ a un collar. Además de convertirse en un arma de doble filo, es un peligro. “Si se queda enganchado, por ejemplo, a una reja en su afán por salir o escapar, su instinto hará que luche hasta liberarse y en ese intento podría morir ahorcado”, explica la veterinaria, quien aconseja hacer un solo gasto y proteger a los felinos con la colocación de un microchip.