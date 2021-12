Si aún no ha decidido cómo peinarse y maquillarse para sus looks de Navidad y Año Nuevo, no se complique. Este 2021 los estilistas de diversas celebridades dieron a conocer algunas propuestas en el mundo de la belleza, que ahora podemos recrear. Además, las redes sociales también han sido una plataforma para conocer las tendencias que crean los ‘beauty influencers’. SEMANA le presenta varias opciones fáciles de realizar en casa.

En cabello corto

Rápido y moderno

Esta opción es ideal para las mujeres que prefieren que su cabello sea el punto focal. Peine todo el pelo hacia atrás (puede usar gel para mayor duración) y coloque en la parte frontal varias vinchas cruzadas que simulen una diadema. Para lograr que resalte este accesorio, debe elegirlos de un tono diferente al de su cabello. Aunque las de color negro son las más tradicionales, también se puede arriesgar a usar vinchas doradas, plateadas, rojas, o con cristales. “Este peinado se usa mucho cuando la persona tiene cerca de la frente canas o muchos remolinos (pequeños mechones que crecen en una dirección distinta al resto de su pelo)”, dice Aguirre.

Peinado en pelo corto. Miguel Canales

Inspiración clásica

Carolina Aguirre, estilista máster en colorimetría orgánica, explica que este peinado es una opción rápida de hacer en todo tipo de cabellos.

Lo primero es lavar y secar la cabellera (no es necesario hacer un cepillado). Luego, divida el pelo en dos partes y recoja los mechones frontales con dos vinchas a los lados (en la zona inferior de la cabellera, para que no se vean). Otra forma consiste en poner unas ligas por detrás con el fin de que el peinado dure mucho más. “Si su pelo es ondulado, aplique crema de peinar y así conseguir que las ondas se mantengan hidratadas. De esa forma, el look va a lucir más fresco y descomplicado”, afirma Aguirre.

Peinado en pelo corto. Miguel Canales

Andrés Felipe Cabrera: “Más allá de seguir tendencias, hay que tener identidad” Leer más

En cabello largo

Atemporal y romántico

Las tradicionales ondas sueltas son el peinado que jamás pasa de moda, porque pueden ser usadas por mujeres de todas las edades y con cualquier tipo de maquillaje. Aguirre recomienda aplicar en el pelo un espray protector térmico antes de utilizar la tenaza (de tamaño medio) y así evitar que las hebras se debiliten o quiebren. Para crear un flequillo alto y con volumen, coloque un rulo en la parte superior. Y le puede dar un toque juvenil al peinado si hace tres minitrenzas a un costado.

Peinado en pelo largo. Miguel Canales

Máxima durabilidad

La coleta alta con ondas es perfecta para el día o la noche. Antes de hacer el moño alto, Aguirre menciona que debe hacer ondas sueltas en todo el pelo. Luego de recogerlo, con uno de los mechones sueltos envuelva la liga para que el look se vea más prolijo.

Peinado en pelo largo. Miguel Canales

Tips de maquillaje

La maquilladora Ileana Vásquez explica que el look de la modelo de cabello corto está inspirado en el maquillaje glam (con sombras oscuras y brillo en los párpados), perfecto para la noche. Mientras que el de la modelo con cabello largo es una opción más social (ideal para el día), con sombras en tonos cafés y rosas.

La tendencia al maquillar la piel es dejar una apariencia natural, sin exceso de contornos o iluminadores. Ambas lucen labiales en tonos suaves, para que los ojos sean la zona que resalte en el rostro. No olvide que antes de aplicar cualquier producto, debe preparar la piel con una correcta limpieza y su crema hidratante preferida.