Sombras con distintos tonos tierra, labiales de diferentes texturas y gran variedad de pestañas postizas acaparan la mesa donde Andrés Felipe (34) ha colocado su maquillaje para la producción con SEMANA. El joven de acento colombiano, director de maquillaje y peinado del Miss Universo, desde hace once años ve en las brochas una escapatoria a su esencia artística.

En uno de los salones del hotel Hilton Colón, nos va adentrando en su historia. “Desde Armenia (Colombia) llegamos con mi familia a Nueva York como turistas y como buenos inmigrantes nos quedamos”, recuerda.

Ahí comenzó a abrirse paso en la danza. Bailó en las tablas de Broadway y, a la par, empezó a recibir cursos de automaquillaje. “No imaginé que le iba a agarrar el gusto y comencé a analizar qué sería de mi vida cuando llegue a la tercera edad. Entonces ser bailarín ya no estaba como opción”.

Y empezó a probar suerte. “La mayor parte del tiempo practiqué solo frente al espejo. Me maquillaba a mí mismo, me transformaba en mujer o en otros personajes porque no quedaba de otra”, comenta.

De ahí pasó a maquillar a bailarinas y a drag queens en los clubes de la Gran Manzana. “Esa fue mi escuela de vida”, agrega. Luego, en 2015, audicionó para ser maquillador del Miss Universo. “Yo no era reconocido ni había maquillado a celebridades, sin embargo decidí mostrar fotos de mis trabajos y me escogieron”.

Desde entonces ha llegado a trabajar con los rostros de las mujeres más bellas a nivel internacional, como la ex reina de belleza Lupita Jones; Clarissa Molina, presentadora de ‘El Gordo y La Flaca’; e, incluso, la artista Ivy Queen, entre otras que, además, son sus amigas.

Makeup natural, la clave en diciembre

Andrés es capaz de embellecer aún más los rostros de las mujeres en no más de quince minutos. Tiene 61 mil seguidores en Instagram, una línea de maquillaje vegana y, desde hace tres años, es el director de maquillaje y peinado del concurso Miss Universo. Además, se caracteriza por su estilo natural. Ese es su sello.

“A los maquilladores nuevos siempre les digo que dejen de estar pendientes de las redes sociales. Que creen su propia identidad, porque eso los hará únicos. De nada sirve seguir tendencias y no tener estilo”.

La Navidad, o cualquier fiesta en general, es la oportunidad para que cada quien imponga su sello. “Nos podemos dar el lujo de aplicar sombras o labiales más fuertes”, sugiere. ¡A deslumbrar!

El paso a paso

Maquillaje para Navidad gerardo menoscal

En esta ocasión realizó para SEMANA un maquillaje que se lo puede lucir para una reunión a media tarde.

Párpados. Aplicó café en tres diferentes tonos y los difuminó para que se vea un degradé. Para abrir la mirada, hizo un delineado en tono naranja que, a la vez, le da un look más moderno. Sin embargo, “si la mujer tiene ojos muy grandes se debe aplicar un delineado en tono oscuro para que proporcionalmente queden más pequeños”. Y aconseja escoger pestañas postizas con efecto natural.

Labios. Si bien las mascarillas siguen siendo parte del día a día, se los puede maquillar con un tono nude o gloss’ para hidratarlos.

Base. Por el uso de tapabocas es importante saber que no todas las pieles necesitan base. “Si tiene un cutis en buenas condiciones, puede prescindir de ella y solo aplicar correctores. Lo primordial es el cuidado de la piel, dejar que esta respire”, explica.

Para pieles morenas recomienda maquillar con tonalidades amarillas. “El polvo es literalmente amarillo para que haga contraste con su cutis y se vea dorado. Pero si le ponen uno traslúcido, entonces la piel se verá gris”.

Errores al maquillar

Para que el maquillaje sea un 10/10, Andrés Felipe sugiere no cometer estos errores: