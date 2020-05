Artista ecuatoriano rinde homenaje a Star Wars con originales ilustraciones

Es guayaquileño, tiene 34 años y dueño de una creatividad impresionante. Desde niño dibuja por diversión, pero hace 10 años su habilidad se convirtió en un proyecto personal que no para de crecer. Artísticamente se lo conoce como Cinta Scotch, seudónimo que creó a los 15 años, cuando envió un cuento para un concurso literario de su colegio, el International School. En ese momento pensó en un nombre absurdo que no guardara relación con él y se le vino a la mente este sencillo objeto, que en la actualidad habla de sus creaciones: tienen un 'pegue' y algunos de sus trabajos se han vuelto virales.

Star Wars: conoce cómo celebrarán los fanáticos el famoso 4 de mayo Leer más

"Siempre estoy al tanto de las tendencias de las redes sociales y tenía planificado lanzar un post de Star Wars. Soy fan de la saga desde pequeño, pues mi papá también lo era. Me enseñó la primera saga, la original, me compró un disco con un cuento, veía sus filmes y siempre me hablaba de ellos. Me enamore de esas películas y empecé a coleccionar ciertas cosas ahora de adulto".

Su homenaje se une a los numerosos tributos que seguidores de la saga están haciendo en todo el mundo. El motivo: Todos los 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars y su origen es un tanto curioso, pues inició con la publicación de un periódico británico (London Evening News), en el que integrantes del Partido Conservador inglés felicitaban a Margaret Thatcher por ser primera ministra, esto fue el 4 de mayo de 1979. El mensaje decía "May the 4th be with you, Maggie. Congratulations" (Que el cuatro esté contigo, Maggie. Felicitaciones), decía el mensaje, en el cual se cambió la palabra 'force' por 'fourth', en alusión a la famosa frase de la cinta cinematográfica: "May the force be with you" (Que la fuerza te acompañe).

El artista ecuatoriano en su cuenta de Instagram publicó una ilustración de Kylo Ren y Rey combatiendo con crayones en reemplazo de espadas. Asimismo se puede apreciar a un Chewbacca elaborado con virutas de lápices, un maestro Yoda con hojas de árbol como orejas, entre otros.

Se ven sencillos todos, pero la imagen de Kylo y Rey le tomó una semana, pues no solo dibuja, el mide el objeto con el gráfico para que esté bien proporcionado, toma fotografías, usa luces, para luego pasar a retocar su obra, que previamente fue planificada.

No fue el final: Star Wars prepara nueva cinta con Taika Waititi Leer más

Solo darle forma al 'pelaje' del compañero de Han Solo (con los desechos de los lápices) le llevó cerca de tres horas.

Javier no solo emplea la ilustración, también aplica stop motion y otros recursos que solo muestran innovación. Él estudió Tecnología en Diseño Gráfico y Licenciatura en Producción Audiovisual, en la Espol y su estilo es minimalista. Admira las obras de exponentes del surrealismo como Salvador Dalí y René François Ghislain Magritte. "Mi papá compraba libros de arte y las obras de ellos me gustaban, me fueron marcando poco a poco. Luego en internet comencé a ver qué hacían más artistas y así fui construyendo mi estilo en base a otros, de manera indirecta me inspiraron".