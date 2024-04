Más allá de los libros: La revolución de la inteligencia artificial

Alguna vez se ha preguntado, ¿por qué Netflix sabe qué películas recomendarle según sus gustos? o ¿Cómo Google Maps calcula el tiempo que le va a tomar ir desde su casa hasta su centro comercial favorito? Esto es posible gracias a las herramientas de inteligencia artificial (IA) que, desde hace algunos años, están presente en nuestro día a día a través de las plataformas digitales que utilizamos.

En el mundo educativo del siglo XXI, la inteligencia artificial cada vez toma más protagonismo y emerge como una poderosa herramienta para transformar la experiencia de aprendizaje. Pero… ¿A qué hace referencia el término Inteligencia Artificial? Diego Ordoñez, experto en desarrollo de software (estudia en Nottingham Trent University, Inglaterra), explica que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en desarrollar sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

En la educación, la IA se utiliza para crear sistemas que personalizan el aprendizaje al proporcionar retroalimentación instantánea según los requerimientos de cada alumno. El ingeniero en sistemas Steeven Luzuriaga, máster en redes de internet (Universidad Alberta, Canadá), menciona que existen dos formas en que los alumnos pueden aprender sobre la IA: la primera es como un usuario que solamente desea utilizar las herramientas para sacarle el mejor provecho posible en su día día y la segunda, es como un usuario que desea aprender cómo funcionan los algoritmos y así, crear sus propias herramientas a largo plazo.

“Si los jóvenes aprenden cómo funcionan estas herramientas innovadoras, eso les va permitir evolucionar sus conocimientos para posteriormente abrir muchas más oportunidades laborales”, recalca Luzuriaga. Un ejemplo de esto es Bolaños, quien hace cerca de seis años, estudió el bachillerato en un plantel educativo en Guayaquil y aunque no le enseñaron sobre inteligencia artificial en ese entonces, sí tuvo un gran acercamiento a la innovación digital (a través de la programación). Eso hizo que, posteriormente, desee capacitarse en IA y actualmente trabaja en ello. Por eso, poco a poco cada vez más planetas implementan esta tecnología alrededor del mundo.

Debe saber

En el 2023, la UNESCO presentó la actual edición del Informe de seguimiento de la educación en el mundo, en el que indica que estas nuevas herramientas pueden revelarse como una opción positiva para proporcionar un apoyo personalizado a los alumnos, sobre todo a los que tienen alguna discapacidad o viven en zonas alejadas”. Eso sí, esta institución también pone sobre la mesa la importancia de minimizar la brecha digital y procurar la confidencialidad de los datos.

Los beneficios de implementar la IA

Bolaños y Luzuriaga detallan los beneficios principales de implementar la inteligencia artificial en los jóvenes durante la etapa escolar.

Acceso a recursos educativos avanzados: Los estudiantes pueden acceder a una amplia gama de recursos en línea, incluyendo simulaciones y tutoriales interactivos.

Fomento de la creatividad: Los programas de IA pueden estimular la creatividad de los estudiantes mediante la generación de proyectos personalizados y desafiantes.

Desarrollo de habilidades: Se promueve el desarrollo de habilidades relacionadas a la creación de programas y proyectos informáticos.

Programas de Inteligencia Artificial recomendados

Puede iniciar sus primeros pasos en la inteligencia artificial utilizando estas plataformas:

Chat GPT: Un modelo de lenguaje avanzado que puede generar respuestas a partir de preguntas o solicitudes del usuario. MID JOURNEY: Los usuarios pueden crear imágenes, ilustraciones y arte digital a partir de descripciones textuales. Khan Academy: Ofrece tutoriales y ejercicios en una amplia variedad de temas, desde matemáticas hasta ciencias. Duolingo: Utiliza técnicas de IA para personalizar el aprendizaje de idiomas y adaptarse al ritmo de cada estudiante. DreamBox: Proporciona actividades y lecciones de matemáticas de manera didáctica (como juegos y desafíos) para estudiantes de primaria. Squirrel AI: Ofrece tutoría en matemáticas y ciencias utilizando algoritmos de IA para identificar las necesidades individuales de los estudiantes. Brainly: Es una plataforma de aprendizaje colaborativo que utiliza IA para ofrecer preguntas y respuestas para estudiantes, maestros y padres que buscan ayuda con actividades relacionadas con la tarea.

El uso responsable minimiza los riesgos

Aunque es un hecho que las herramientas de IA llegaron para quedarse, es indispensable identificar que podrían tener algunos riesgos. “Si el alumno que busca resolver un deber y confía totalmente en las herramientas, corre el riesgo de no desarrollar el pensamiento crítico y analítico para identificar qué es correcto y qué no porque deja de pensar por sí mismo. El objetivo no es reemplazar la inteligencia humana, sino ser una ayuda en el día a día”, dice Luzuriaga.

De igual manera, Bolaños recalca que si se utiliza la IA para intentar resolver todas las tareas, las personas podrían perder su autonomía y en el caso de los estudiantes, el abuso de la IA puede hacer que aprendan menos. Otro punto a considerar, es no confiar ciegamente en los datos que arrojan estas plataformas porque pueden tener información falsa y al ser creadas por personas, en algunos casos se ha identificado que cuentan con respuestas alineadas a las creencias del programador. “La clave es no dejar como única opción el resultado de estas herramientas. Los jóvenes tienen que analizar todo y aportar con sus conocimientos para hacer los ajustes necesarios”, añade Luzuriaga.

Supervise a los menores de edad

Todo el acceso a la tecnología, por parte de menores de edad, debe estar supervisado por los padres ya que los menores deben estar 100% preparados para discernir lo que es bueno o malo, verdad o mentira.

Los padres no deben dejar solos a los niños mientras utilizan el computador. Pexels

Que los docentes aprovechen estas herramientas

Bolaños comenta que los docentes también pueden sacarle provecho a estas herramientas ya que existen programas que permiten agilizar el trabajo diario como la automatización de tareas administrativas y la gestión de datos permite a los educadores centrarse más en la enseñanza y el apoyo individualizado a los estudiantes. “Los docentes deberían aprender a convivir con estas herramientas. Bloquearlas o pretender que no se usen, podría ser un error porque va a ser difícil saber, por ejemplo, qué escribió un ser humano y qué no. Es ideal aprender qué son y tratar de integrarlas a sus clases para que los alumnos puedan aprenderlas”, añade Luzuriaga.

