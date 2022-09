Los alimentos que son peligrosos para el gato

No todo es bueno. Algunos alimentos que los seres humanos consumen son tóxicos y pueden provocarles problemas de salud graves en los gatos.

La siguiente es una escena común en una casa con gatos: el felino se acerca a su tutor y extiende una de sus manos sobre el alimento que su dueño está llevándose a la boca. Podría decirse que la acción -la de compartir con el animal- no reviste de mayor gravedad. Pero quizá sí. Dependerá de lo que el humano esté comiendo. Dos veterinarios de Guayaquil le detallan a EXPRESO aquellos alimentos que gustan a las personas que resultan prohibidos y dañinos para la salud del animal.

La lista es la siguiente: cebolla, aguacate, uvas y pasas; chocolate, vísceras de pescado, huesos de pollo, café y té; alimentos con mucha sal.

“Algunos pueden que no sean mortales”, asegura Álex Ycaza Cabrera, de la clínica veterinaria Doctor Guau, pero sin embargo, a la larga, acarrean problemas en la salud.

Algo similar opina Andrés Jouvín, expresidente del Colegio de Médicos Veterinarios del Guayas, quien recomienda no ofrecerle al gato la comida de los perros. A veces, por salvar la situación -se olvidó de comprarle la provisión mensual y se recurre como medida emergente a las del can-. “El alimento para perros no contiene las vitaminas que el gato necesita”.

Este médico hace una aclaración sobre la leche, una de las bebidas por las que enloquecen los mininos. “La leche entera y sus derivados pueden causar problemas digestivos, es mejor evitarlo, ya que pueden provocar diarreas o vómitos”. Recomienda leche especializada para mascotas o deslactosada.

Los alimentos y sus efectos:

Cebolla y cebollines. Son alimentos tóxicos. Contienen tiosulfato, un componente que les genera la destrucción de sus glóbulos rojos, un estado que se conoce como anemia hemolítica. El aguacate. Tiene un elevado contenido en grasa, la digieren con mucha dificultad. Puede causar patologías graves como la pancreatitis. Además, contiene persina, sustancia que les provoca alteraciones cardíacas. Uvas y pasas. La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales aconseja no alimentar a los gatos con este alimento. Si las toman, existe la posibilidad de insuficiencia renal aguda. El chocolate. Contiene teobromina y cafeína, y el felino no posee enzimas para digerirlas. Por ello, si la primera de ellas se acumula en grandes cantidades en su sangre, puede ser un alimento mortal. ¿En qué incide? Aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión sanguínea, acelera la pérdida de líquido, al ser un potente diurético, estimula el sistema nervioso y relaja los músculos lisos. Reacción: entre las dos y las 24 horas siguientes a la ingesta, el gato presentará síntomas que pueden durar varios días. Entre ellos: más sed de lo habitual, diarrea, vómitos, respiración rápida y con dificultad, temperatura elevada. Café y té. Los gatos carecen de la capacidad del perro que puede eliminar sustancias tóxicas que se acumulan en su hígado, por lo que al tomar cafeína o teína los felinos acusarán más las propiedades de excitantes de estas sustancias en su organismo, ya que tardará más tiempo en hacerlas desaparecer de su cuerpo.

Alimentos adecuados:

En frutas: sandía, pera, fresas, duraznos, guineo.

En verduras: zanahorias, tomates, pepinos, brócoli.

Otros: huevos (una vez a la semana), arroz, papa, pescados sin vísceras.