¡A ahorrar gasolina se ha dicho!

En Ecuador, el valor de la gasolina ha ido en ascenso durante los últimos meses. Si está en sus planes realizar un viaje en auto y la fecha de partida cada vez está más cerca, es necesario que sepa de qué forma puede reducir el número de veces que recarga su combustible al mejorar sus hábitos de conducción y cuidar del motor de su carro. El ingeniero mecánico Jordy Santana da a SEMANA varios consejos.

Trucos

1. Estar atento a las revoluciones. Mantenga la velocidad lo más uniforme posible. Ir en bajas marchas (segunda o tercera) hace que se consuma más combustible al haber más revoluciones y mayor inyección de gasolina. Lo ideal es ir en marchas altas (como cuarta o quinta) para no forzar el sistema mecánico.

2. Revisar las llantas. Si tienen una presión baja va a hacer que el carro esté más pesado y el motor trabaje más. El valor ideal varía según cada modelo de automóvil. Suele estar indicado en la tapa de la gasolina o en la puerta del conductor.

3. Utilizar el aire acondicionado. Aunque encenderlo sí consume más gasolina, cuando recorre largas trayectorias a alta velocidad, “no es recomendado abrir las ventanas porque al entrar el aire, esto afecta directamente a la aerodinámica del carro e inmediatamente se genera una resistencia que fuerza el motor”, dice Santana.

4. Cambiar el filtro de aire. La mezcla del aire y el combustible es la que hace que prenda el carro. Si no se renueva regularmente, se podría provocar una mala combustión del carburante o un consumo excesivo de gasolina. En promedio, se aconseja cambiarlo cada 15.000 kilómetros o una vez al año.

5. Evitar las cargas innecesarias. Todo peso extra en la parte interior del automovil es contraproducente. Haga un repaso de lo que guarda en su maletero y quite lo que realmente no necesite. No utilice el coche de almacén.

Extra. Utilizar elevador de octanaje. Si utiliza ecopaís, Santana recomienda añadir aditivos para que el combustible tenga mejor rendimiento. La súper ya cuenta con esto.

No olvide

Dé prioridad a la revisión integral preventiva de su auto. Si no lo hace, puede que algún elemento mecánico esté fallando y no pueda arreglarlo a tiempo. Tenga un control de cada cuánto tiempo hace el cambio de aceite, revisión del motor, alineación de las llantas y demás áreas. Se aconseja ir al mecánico cada dos o tres meses para un chequeo básico.