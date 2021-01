Yunda justifica su salida de la sesión que abordaba el modelo que tendrá el Metro de Quito

Hay una justificación. Hoy, 8 de enero de 2021, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, aseguró que no abandonó la sesión del Concejo Metropolitano donde se trataba el modelo de gestión que tendrá el Metro de Quito. Pese a que salió del lugar de la reunión y no volvió hasta su terminación, él afirmó que no hubo abandono.

Jorge Yunda abandona la sesión que buscaba definir la concesión del Metro de Quito Leer más

¿Qué sucedió? Según Yunda, durante la sesión de más de tres horas recibió una llamada personal y tuvo que atenderla de forma urgente. La comunicación se extendió y cuando regresó a la sesión se enteró que los concejales suspendieron el debate.

Los concejales suspendieron el encuentro porque consideraron un “insulto a la inteligencia” que Yunda abandone el encuentro cuando se iba a decidir sobre el futuro de una obra de más de 2.000 millones de dólares.

No es la primera vez que algo así sucede. Según el concejal Fernando Morales, Yunda deja encargada la dirección del Concejo Metropolitano siempre que hay un tema complejo y de difícil solución.

En la sesión del jueves, por ejemplo, se discutía que modelo tendrá el Metro para laborar. Las opciones son una concesión total al sector privado o hacer una alianza público-privada para su administración.

El martes 12 de enero continuará la sesión y, esta vez, el alcalde dijo que se quedaría.