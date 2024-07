Verónica Abad denuncia ataques cibernéticos: "Intentan hackear mis cuentas"

No es la primera vez. En un mensaje publicado en su cuenta personal de X, la noche del 16 de julio, la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, alertó sobre una serie de ataques cibernéticos con los que, personas aún no identificados, no solo han buscado, en reiteradas ocasiones, sabotear su nombre y su administración, también acceder de forma ilícita a sus cuentas personales.

Caso Nene: Rommel Pérez relata en su testimonio un viaje en jet con Abad y su hijo Leer más

"Queridos amigos y contactos, denuncio que intentan por decenas de veces engañar y sabotear con cuentas falsas mi nombre, hackear mis cuentas personales, en estos últimos meses a parte de la violencia y amenazas, de igual manera ataques a cuentas y correos institucionales de la @Vice_Ec, que están siendo denunciadas y rastreadas sus IP", escribió Abad.

En su mensaje, la vicepresidenta también pidió tener cuidado con lo que se intenta construir en su contra: "No se dejen engañar".

🔴 Queridos amigos y contactos, DENUNCIO que intentan por decenas de veces engañar/sabotear con cuentas falsas mi nombre, hakear mis cuentas personales, en estos últimos meses a parte de la violencia y amenazas, de igual manera ataques a cuentas y correos institucionales de la… pic.twitter.com/7PYjk9csgB — Verónica Abad (@veroniabad) July 17, 2024

Caso Nene

Las alertas de Abad surgen horas después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreciera breves detalles sobre el testimonio anticipado de Romel Pérez, presunta víctima en el caso Nene, que indaga un presunto tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República.

Durante la diligencia en el Complejo Judicial Norte de Quito, la Fiscalía detalló que Pérez informó que Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, y Daniel Redrován solicitaron dinero a cambio de un puesto en la institución.

Pérez también reveló detalles sobre un viaje en jet que habría realizado junto al asesor y ahora procesado Daniel Redrován, la vicepresidenta Verónica Abad y su familia. Según la Fiscalía, este testimonio refuerza la línea investigativa en este caso.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ