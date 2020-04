En tan solo tres días, José Cadena recibió al menos quinientas llamadas y mensajes de Whatsapp. Hoy, el celular que utilizaba para la distribución de equipos médicos, y que ha circulado a través de las redes sociales, permanece apagado.

El mensaje es corto y breve: “si necesita tanque de oxígeno, contáctese con José Cadena”, junto a su número de teléfono. Pero, al menos dos semanas antes de que se disparara el número de contagios confirmados y sospechosos de Covid-19 en el Puerto Principal, este ya no contaba con los tanques. “Están agotados”, dice.

Es la misma respuesta que reciben quienes buscan este implemento vital de otra veintena de establecimientos dedicados a comercializar el producto en Guayaquil. La demanda, señalan los locales, se ha triplicado, sobre todo desde que la atención en los hospitales públicos y privados empezó a desbordarse. Y es que, solo en la provincia costera, hay 1.941 casos confirmados.

EXPRESO se comunicó con veintidós de los contactos que circulan a través de Twitter, para averiguar si, efectivamente, contaban con tanque disponibles. Ocho de ellos no contestaron, diez dijeron ya no tener el producto ni poder confirmar su pronta adquisición, uno, Gasesca, indicó que solo recargan los equipos, otro que tendrá disponible nuevas unidades desde el sábado, y los últimos dos indicaron que únicamente les quedan concentradores de oxígeno, por un promedio de $ 600 .

La escasez es tal, que familiares de personas afectadas con coronavirus, o con sospecha de él, han hecho un grupo para compartir datos sobre dónde han conseguido el oxígeno que ayuda a aliviar uno de los peores síntomas de la enfermedad: la disnea, o dificultad para respirar.

Hilo de todos los lugares que venden tanques de oxígeno. — Isabella. (@isacalderonrg) March 31, 2020

“Mi papá no puede respirar. Es terrible porque no podemos hacer nada. Llamamos al 171 y nos dijeron que como no tuvo contacto con ningún contagiado o alguien que viajara fuera, no era coronavirus, pero solo ha empeorado. Del IEES de Ceibos nos mandaron a la casa. El oxígeno es lo único que nos ayuda a que pueda respirar”, contó Gabriela Correa.

En los últimos tres días, ha cambiado de proveedor varias veces. “Estaba alquilando tanques, porque no hay para comprar, pero luego ya no los tenían disponibles. Un conocido me prestó uno y estoy haciendo recargas, cada una por $ 30. No sabemos cuánto durará la situación”.

Ronny Marcillo se encarga de informar a los otros miembros del grupo sobre los proveedores que va encontrando para aliviar las aflicciones de su tía. “Llamo a cada número que me llega. Dos veces he podido encontrar así y le comparto a la gente. A mi tía tampoco la han querido ingresar a la clínica. Todos los que estamos buscando tanques hemos tenido la misma respuesta”, subrayó.

Durante el enlace digital diario sobre la emergencia sanitaria, se le preguntó al viceministro de Salud, Ernesto Carrasco si la escasez de ese implemento de salud, reflejaba el colapso de la atención en las casas de salud pública, sobre todo en el Puerto Principal.

No respondió. Se refirió a una futura “repotencialización” de los hospitales y la necesidad de que los usuarios no acudan a estos, sino a las casas de salud.

“La gran mayoría de los pacientes, cuando empiezan a presentar síntomas, acuden a hospitales de nivel dos y nivel tres, lo que obviamente va a dificultar los tiempos de atención. Por eso, si usted tiene cerca de su domicilio un centro de primer nivel, puede acudir ahí, para que nuestros médicos le den un prediagnóstico y, si presenta síntomas de coronavirus, sea derivarlo a un hospital nivel dos o nivel tres. Así usted puede tener más criterios, antes de acudir a Emergencias", reiteró.