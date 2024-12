Abad dice que su traslado busca que Noboa tenga ventaja frente a otros candidatos

La vicepresidenta Verónica Abad se pronunció después de que el presidente Daniel Noboa emitió el decreto con el que le designa funciones en Turquía. Es “un nuevo insulto a los ecuatorianos buscando mi destierro”, seña Abad en una carta.

Ayer, la vicepresidenta recobró sus funciones después de que la jueza Nubia Vera aceptó su acción de protección en contra de la suspensión que emitió el Ministerio del Trabajo. Después de eso intentó ingresar a su despacho pero fue impedida al encontrarse con vallas y personal de las Fuerzas Armadas.

La razón de no dejarla ingresar, según Abad tuvo que ver con que había una disposición del mismo Noboa. También señaló que después de esto acudió a las autoridades competentes pero tampoco se cumplió lo solicitado y todo está descrito en un parte policial que consta en un expediente en Fiscalía.

Sobre su traslado a Turquía

La vicepresidenta señaló que la disposición de que se traslade a Turquía solamente busca el efecto de que Noboa tenga ventaja sobre los otros candidatos presidenciales. Esto en referencia al inicio de la campaña electoral previsto para el próximo 5 de enero del 2025.

Ayer, el ministro de Gobierno Javier De La Gasca señaló que la decisión de tomar o no licencia como lo establece el Código de la Democracia, será tomada directamente por Noboa. El funcionario insistió en que, al no ser un periodo ordinario, el presidente no está obligado a pedir licencia porque no se trata de una reelección.

Abad hizo un llamado a la Asamblea, Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y Fiscalía para que actúen. También pidió acciones por parte de organismo internacionales para que observen de cerca lo ocurrido.

