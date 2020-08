"Es una vergüenza que casi la mitad de la Asamblea sea investigada"

Un nuevo intento. Guido Chiriboga ahora buscará uno de los 137 espacios en la próxima Asamblea Nacional, luego de una participación electoral que no lo llevó a la Alcaldía de Samborondón. Lo hará de nuevo de la mano con el movimiento Creando Oportunidades (CREO) como cabeza del distrito 3, que agrupa a parte de la parroquia Tarqui, las parroquias del centro de Guayaquil y los cantones Durán, Samborondón y Playas.

Guillermo Lasso ha dicho que su plan de gobierno es el más completo. Sin embargo, este no ha pesado como para llevarlo a la Presidencia. ¿Cree que el temor por parte de los votantes a que regrese el correísmo pueda ser ese impulso que necesita?

Tenemos en Guillermo Lasso y en Alfredo Borrero a las personas más capaces en esta lid electoral. Están listos para atender los dos grandes problemas del país que son la falta de empleo y la economía, que es un desastre después de 14 años de correísmo y morenismo, y la pandemia. Entre los dos tendremos una solución.

¿Cómo sanear una institución desprestigiada como la Asamblea Nacional, en la que la mayoría de partidos representados tiene o tuvo al menos un legislador investigado por presuntas irregularidades, incluido el movimiento CREO?

Tenemos que regresar a tener una Asamblea honorable. No solo hay que cambiar a la gente para tener gente más honorable, hay que retomar la ley de incautación de bienes a la corrupción para recuperar lo robado y darle un giro a estos 14 años de ‘cleptocracia’ del correísmo y morenismo.

Los jefes de bancada y el presidente de la Asamblea acordaron investigar a todos los legisladores en lo que queda del periodo. ¿El próximo periodo deberá investigar lo que no alcance a indagar este o existirá un espíritu de cuerpo como ha sido usual?

Hay que tener afinidad en principios, pero una vez que se transgreden estos, y en particular el peculado, no hay espacio para el espíritu de cuerpo. Tenemos que retomar la Ley de Extinción de Dominio. Hay que retomarla para que quien roba al Estado pague con sus bienes, sino no se va a recuperar nunca el dinero y habrá inmunidad y ante esto aumenta el robo. Es una vergüenza que casi la mitad de la Asamblea sea investigada por causas penales. Hay que votar responsablemente por gente preparada y capacitada.

Parte de esta realidad que usted describe pesa sobre los hombros de las organizaciones políticas que son las que en definitiva presentan esos cuadros a los votantes...

El caso más indignante es el reparto de los hospitales. Todavía quiero saber quién entregó a los legisladores el derecho a manejar los hospitales. Ningún asambleísta de CREO ha estado involucrado. Sí hay una manera mejor de escoger a la gente para que nos represente y eso, imperfecto siempre, pero lo mejor que podemos hacer se lo ha hecho y se ha demostrado en los resultados.

¿Por qué cree que aún no existe la respuesta clara a esa pregunta que usted se plantea: quién repartió los hospitales?

Los asambleístas involucrados difícilmente dirán quién fue porque se autoincriminan. Tiene que venir de fuera la investigación. Por eso necesitamos una Fiscalía con capacidad de decisión.

CREO pactó con PAIS y las minorías para la elección de dignidades y se alzó con dos espacios en el CAL. ¿Dispuestos a volver a pactar por espacios en la administración legislativa?

Votaremos afines en todo proyecto de ley para beneficio del país. El acuerdo que mencionó tenía 10 puntos y ninguno fue cumplido por parte del Gobierno. El acuerdo quedó en nada. Siempre estaremos de acuerdo en buscar en mejor presente y futuro del país.

Hablemos de propuestas. Qué le planteará Guido Chiriboga a los electores del distrito tres de Guayas en legislación y fiscalización...

Primero, retomar la honorabilidad para la Asamblea y recuperar y castigar el robo que ha sufrido el país. No tenemos falta de dinero, se lo han robado. Tenemos que recuperarlo con un manejo limpio, capaz y preparado. Hay que recuperar los empleo. El 89 % de los jóvenes no consigue un empleo formal. Hay que apoyar el emprendimiendo. Hay que quitar las trabas y las regulaciones para que la gente pueda emprender con libertad en el país. En cuanto a Fiscalización hay mucho lo que podemos hacer para controlar el gasto público que luego se convierte en robo. El Presupuesto General del Estado contempla 593 millones de dólares en cartografía, en mapas, otros 272 millones de dólares para plantas para decoración. Elevé un reclamo y fiscalizando desde la ciudadanía logramos que se elimine esa partida de plantas.