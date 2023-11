Tzach Sarid: "Seguiremos la cooperación en seguridad con Daniel Noboa"

El embajador dice no necesitar el apoyo de la comunidad internacional, pero sí su comprensión.

El embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid, dialoga con Diario EXPRESO sobre el conflicto con Hamás y la cooperación en materia de seguridad que brinda al Estado ecuatoriano.

Si Hamás es una ideología, ¿cómo Israel prevé derrotarlos y evitar su resurgimiento?

No se puede. Vamos a derrotar a Hamás como un ejército y como una entidad que gobierna la Franja de Gaza. Hamás tiene su ideología que, a propósito, no es original. Muchos otros grupos la tienen, los más conocidos son Los Hermanos Musulmanes.

¿Cuáles son las características de esa ideología?

Matar a la gente que no está en la misma creencia que ellos y que la ley islámica controla por donde estén los musulmanes.

Con el inicio del conflicto se ha debatido sobre las diferencias entre Hamás y el pueblo palestino, ¿Israel tiene clara esta distinción?

Claro que sí. Es verdad que Hamás es un movimiento palestino, pero no todos los palestinos son Hamás. Al contrario, la gran mayoría de palestinos ni cree en su ideología. La gente de la Franja de Gaza también sufre de las manos de los terroristas, no solo nosotros. No tenemos una guerra con los palestinos, el problema es con Hamás y los vamos a derrotar.

Hay más de 200 israelíes desaparecidos a raíz del conflicto armado con Hamás. JOFFRE FLORES

La comunidad internacional aboga por un cese al fuego por la muerte de palestinos inocentes...

Todo lo que pasa en la Franja de Gaza es culpa de Hamás. Ellos empezaron una guerra horrible, una matanza sin precedentes. 1.200 civiles, en sus camas, fueron asesinados. Hamás está cometiendo un doble crimen de guerra, atacando a nuestros civiles (desde hace 15 años) y utilizando a sus ciudadanos como escudos humanos...

¿Qué hace Israel por los palestinos?

Hacemos todo lo posible para evitar lastimar a los ciudadanos de la Franja de Gaza. Por ejemplo, mandamos mensajes (por texto, llamadas telefónicas y correos electrónicos) diciendo en qué área vamos a atacar para que los ciudadanos salgan de ese lugar. Hay que entender que Hamás no está en bases separadas, está dentro de la población, vestidos de civil, por todos lados.

¿Qué pasará con los habitantes de la Franja de Gaza?

Hicimos un llamado a los habitantes del norte para que evacuen por el sur de la Franja de Gaza. Cuando terminemos con Hamás, ellos podrán regresar. Hacemos todo lo posible, hasta más, para evitar que los civiles sean lastimados. No hay que creer las cifras de Hamás (de muertos y desaparecidos).

El cese al fuego lo han abanderado las fuerzas de izquierda de Ecuador y el mundo, ¿cree que el conflicto se ha politizado?

Si se trata de los líderes de Colombia (Gustavo Petro) y Chile (Gabriel Boric), creo que se han equivocado. No hicieron la conclusión de lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Por qué? No sé. Ellos tienen que dar las explicaciones. Quizá ellos quieren creer a Hamás, los terroristas que matan a mujeres, niños y ancianos; y no creer a Israel, un Estado democrático (...).

Israel brinda apoyo en materia de seguridad a Ecuador, ¿el conflicto podría afectar esta ayuda?

Puedo hablar por el Gobierno de Israel. De nuestra parte, no hay ningún trance de que esa cooperación se lastime. Nosotros estamos listos para continuar lo que fue acordado en la visita del presidente Guillermo Lasso en 2022.

¿Qué contempla la cooperación en seguridad?

Seguridad fronteriza, drones, buques de patrulla, inteligencia, análisis de inteligencia. Todo eso podemos seguir haciendo, estamos listos para seguir haciéndolo con el nuevo gobierno. La guerra puede ser una demora, pero la mayoría de empresas relevantes de Israel son privadas que pueden aumentar sus capacidades de producción.

La imagen evidencia el bombardeo por parte del ejército de Israel sobre una localidad del norte de Gaza. EFE

Menciona que Israel está listo, ¿implica que el Gobierno ecuatoriano no ha brindado las condiciones para profundizar la cooperación?

La cooperación de defensa sigue todo el tiempo, desde hace docenas de años. Nosotros estamos listos, nosotros no podemos hablar en nombre del otro lado (el Gobierno ecuatoriano).

¿Ha conversado con el presidente electo Daniel Noboa?

Todavía no, pero está previsto que suceda en pocas semanas.

¿Cuál es la expectativa de Israel con este cambio, incluso generacional, en la Presidencia del Ecuador?

Las señales que veo es que la amistad que hubo entre el gobierno de Lasso e Israel va a seguir y hasta crecer. Soy optimista de que vamos a seguir nuestra cooperación, no solo en defensa, sino en otros temas como agua o agricultura.

