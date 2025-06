Trump: "Si no hay paz, los próximos ataques serán más grandes”

Trump no solo justificó el ataque, sino que aprovechó para exaltar la alianza militar con Israel

En un discurso transmitido la noche del sábado 21 de junio, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos ejecutó un ataque militar “masivo y de precisión” contra las tres principales instalaciones nucleares del régimen iraní: Fordow, Natanz e Isfahán.

Con tono triunfalista, Trump celebró lo que calificó como un “espectacular éxito militar” y advirtió que, si Irán no acepta un camino hacia la paz, los próximos ataques serán “mucho mayores y más fáciles”.

“Ataques de precisión masivos sobre las tres principales instalaciones nucleares del régimen iraní, Fordow, Natanz y Esfahán. Todos han oído esos nombres durante años mientras construían este emprendimiento horriblemente destructivo”, afirmó.

“Nuestro objetivo fue destruir la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán y detener la amenaza nuclear que representa el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo. Esta noche puedo informar al mundo que los ataques fueron un espectacular éxito militar. Las instalaciones clave han sido completamente y totalmente obliteradas”, añadió el mandatario.

Amenaza directa y advertencia de nuevos ataques

El presidente estadounidense endureció aún más su tono al dirigirse directamente a Teherán:

“Irán, el matón del Medio Oriente, debe ahora hacer la paz. Si no lo hace, los ataques futuros serán mucho mayores y mucho más fáciles”.

Recordó las décadas de tensiones con el régimen islámico, incluyendo el legado de Qasem Soleimani:

“Durante 40 años, Irán ha estado diciendo: ‘Muerte a América, muerte a Israel’. Han estado matando a nuestra gente, volándoles los brazos, volándoles las piernas con bombas colocadas en los caminos. Miles han muerto como resultado de su odio. En particular, muchos fueron asesinados por su general, Qasem Soleimani. Hace mucho tiempo decidí que no permitiría que esto siguiera ocurriendo. Y no seguirá ocurriendo”.

Alianzas y honores militares

Trump no solo justificó el ataque, sino que aprovechó para exaltar la alianza militar con Israel, agradeciendo personalmente al primer ministro Benjamín Netanyahu y al ejército israelí: “Trabajamos como un equipo, quizás como nunca antes lo ha hecho un equipo. Y hemos avanzado mucho en borrar esta horrible amenaza contra Israel. Quiero agradecer al ejército israelí por el excelente trabajo que han realizado”.

También elogió a los militares estadounidenses que participaron en la operación, destacando que “no hay otro ejército en el mundo” con tal capacidad: “Quiero felicitar a los grandes patriotas estadounidenses que volaron esas magníficas máquinas esta noche, y a todas las fuerzas armadas de Estados Unidos por una operación como la que el mundo no ha visto en muchas, muchas décadas”.

Próximos pasos: advertencia y conferencia

En la parte final de su mensaje, Trump elevó aún más el tono de advertencia: “Esto no puede continuar. Habrá paz, o habrá una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días. Recuerden: aún quedan muchos objetivos. El de esta noche fue, con diferencia, el más difícil de todos y quizá el más letal. Pero si la paz no llega pronto, atacaremos esos otros objetivos con precisión, rapidez y destreza. La mayoría pueden ser eliminados en cuestión de minutos”.

Asimismo, anunció que este domingo, a las 8:00, el jefe del Estado Mayor Conjunto, General Dan Raizin Caine, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ofrecerán una rueda de prensa desde el Pentágono para ampliar detalles de la operación.

Finalmente, el presidente cerró con un mensaje religioso y patriótico: “Quiero agradecer a todos y, en particular, a Dios. Solo quiero decir: te amamos, Dios. Y amamos a nuestras grandes fuerzas armadas. Protégelos. Que Dios bendiga al Medio Oriente. Que Dios bendiga a Israel. Y que Dios bendiga a Estados Unidos. Muchas gracias”.

