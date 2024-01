Sustraen equipo radioactivo de campamento en Latacunga

La empresa Geosuelos denunció ante la Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (SCAN), del Ministerio de Energía y Minas, que uno de sus equipos que contiene fuentes radiactivas, fue robado desde el campamento de la empresa Sedemi donde se construye la Subestación Eléctrica Tanicuchi, en Latacunga.

El material hurtado es un densímetro nuclear que contiene dos fuentes que emiten radiación ionizante. Dicha radiación no se siente, no se ve, ni se huele y se transmite por el aire a distancias de varios metros. Y mientras más cerca, es más peligrosa, detalla en un comunicado publicado por esa cartera de Estado, alertando además del peligro.

“La mala manipulación de este equipo es perjudicial para el ambiente y la salud. Al interactuar con el cuerpo humano puede causar efectos adversos, por lo que es importante que la ciudadanía mantenga una distancia de al menos 10 metros de este dispositivo”, menciona la publicación.

El aparato con radiación, así como la información del robo sufrido, fue publicado por el Ministerio de Energía y Minas del país, en su cuenta de X, para que la ciudadanía pueda identificarlo y reportar su aparición.

“El equipo hurtado es ilegal, no tiene ningún valor comercial, ya que para trabajar con el mismo se requiere una autorización emitida por parte de la SCAN. Así mismo, las empresas que contratan estos servicios deben, por ley, solicitar los permisos de movilización y de operación acorde a los números de serie y modelo”, destaca el comunicado.

El Ministerio además hace un llamado a la ciudadanía de que si lo ve “no lo use, no lo perfore, no lo manipule e inmediatamente comuníquese con el 911”.

El robo se suscitó el pasado 5 de enero, aproximadamente a las 23:00 y está siendo investigado.

