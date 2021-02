Ronny Schmid: “Iremos a limpiar casa adentro”

Vinculado a la política, pero es la primera vez que se aventura a participar como candidato, en este caso, encabezando la lista de Pachakutik en el distrito 3 de Guayas. Asegura que la principal falencia de esta circunscripción tan diversa es la falta de agua. Aunque no estaría entre sus facultades como eventual legislador dotar del líquido vital, dice que de llegar a la Asamblea fiscalizará contratos y la labor de los gobiernos locales.

- Empecemos con la fiscalización. El actual Gobierno deja un programa de vacunación en marcha que deberá retomar la próxima administración y fiscalizar la próxima Asamblea. ¿Qué le inquieta del proceso?

- Nos va a tocar fiscalizar a este Gobierno cuando lleguemos a la Asamblea, pero respirarles desde atrás porque esto no puede quedar así. Lo primero que hay que acabar es la corrupción. De qué sirve tener las vacunas si aún tienes corrupción. Hoy en día cuántos candidato están haciendo pruebas contra la COVID-19

- Acabarla, imposible. Reducirla, tal vez. ¿Cómo hacerlo?

- Dándole seguimiento. Esto es lo que pasa. Es el momento de cambiar el país y de decidir por quién vas a votar. Si vas a votar por los mismos, tenlo por seguro que seguirán manejando los hospitales del IESS. Me pregunto: ¿en el país no hay personas idóneas? Hay que acabar la corrupción, pero no es sencillo. Hay que unirnos todos los bloques en la Asamblea y hay que fiscalizar. Es la única manera.

- Insisto, fiscalizar es una manera de combatir la corrupción, pero cuando ya se ha cometido el hecho. No reduce en nada el margen de posibilidades de que se cometan actos irregulares...

- Hay que reformar la educación. Hemos perdido nuestra cultura. Hemos perdido nuestro civismo. Aquí ya no se da lógica y ética. Hemos perdido la ética y la moral. Eso se venía dando desde la escuelita con el famoso Manual de Carreño o, sino, hasta con el Libro Gordo de Petete. Esa era la realidad.

- Pasemos a lo legislativo. ¿Cuáles son las propuestas con las que espera ganarse la voluntad de los votantes del distrito 3?

- Una es eliminar el sistema de reducción de puntos en la licencia de conducir. Otro de lo que nos preocupa son los adultos mayores. Cuando ellos reciben su pensión de jubilación, no en todos los casos, muchos son abandonados o el dinero es cobrado por familiares. Deberíamos reforma la ley para que el adulto mayor reciba su pensión o ir a un geriátrico. Con todos los bienes incautados por corrupción se puede crear geriátricos públicos. Otra es una reforma al Buró Crediticio. Aquí te manda a la central de riesgo por 50 centavos, te congelan la cuenta y te dañan tu crédito. Hablo de reformar el sistema.

- Me llama la atención que no hable de educación. La mayoría de candidatos proponen eliminar el examen de ingreso a la universidad...

- Todos dicen que van a cambiar la educación, pero cómo. Todo se trabaja en derecho. Son carreras técnicas las que se necesitan. Muy importantes. Teníamos Físico, Químico y Sociales y salías listo para una carrera. Teníamos colegios técnicos. La gente de los bancos iban a los colegios de mujeres. Si quieres ser mixto, de varones o de mujeres. No podemos imponer. Cuando impones no somos un país demócrata.