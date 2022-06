La mañana de este lunes 6 de junio trascendió la información sobre la anulación de la visa estadounidense del asambleísta de UNES Ronny Aleaga Santos.

El legislador confirmó ese hecho a través de su cuenta de Twitter. También criticó la medida del Gobierno de ese país: "En el marco de la proterva campaña en mi contra he sido notificado del retiro de la visa a los EE. UU. Es evidente que se aplica el Lawfare, en mi caso sin tener un solo proceso legal en curso. Es cuestión de tiempo para que la justicia y la verdad brillen".

En el marco de la proterva campaña en mi contra he sido notificado del retiro de la visa a los EEUU.

Es evidente que se aplica el #Lawfare, en mi caso sin tener un solo proceso legal en curso.

Es cuestión de tiempo para que la justicia y la verdad brillen. — Ronny Aleaga Santos (@RonnyAleagaS) June 6, 2022

Una fotografía complica a Aleaga Leer más

Este episodio en la coyuntura política ocurre días después que se revelaran fotos de Aleaga en Miami, Estados Unidos. En las imágenes aparece junto a Xavier Jordan, un prófugo de la justicia ecuatoriana por una trama de corrupción en los hospitales del IESS.

Ante esas revelaciones, el asambleísta de UNES (Unión por la Esperanza) emitió un comunicado el viernes 3 de junio pasado. Dijo que la fotografía donde se lo ve en la piscina junto con Jordan es una “reunión social con el pariente de mi novia”. Y que al estar con un prófugo “no me vincula ni en sus actividades y mucho menos en su estatus legal”.

El pronunciamiento del legislador se registró luego que Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana que acoge a UNES, dijera que ese encuentro social, captado en fotografías, "no es ético ni moral": "Acabamos de tener una reunión muy dura en RC5. No se me había informado que este tipo, Jordan, tenía orden de prisión. Eso cambia TOTALMENTE las cosas. Nuestro comité de ética va a investigar. Con dolor, asambleísta Aleaga debe explicación al país".

La fotografía en donde el asambleísta Ronny Aleaga aparece en la piscina de Xavier Jordan Mendoza, prófugo por presunta delincuencia organizada, se viralizó. Han pasado cinco días y el asambleísta por Guayas ha preferido el silencio. — Diario Expreso (@Expresoec) June 3, 2022

En el contexto de estos hechos aparece la imagen de Leandro Norero, acusado por la Fiscalía de actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos, quien fue detenido el 25 de mayo en una lujosa casa ubicada en Ribera del Batán, en Samborondón. Allí se encontraba un vehículo, un jeep Toyota Land Cruiser. El dueño es la empresa Dymarla, que pertenece a Paulina Jarrín Gonzaga, esposa de Xavier Jordan. La vivienda también fue propiedad de la familia Jordan.

“Pero hace ocho años vendió esa. Ya no es de mi cliente”, dijo su abogado, quien prefirió no ser citado. Sobre el vehículo, la respuesta fue igual, el defensor indicó que fue vendido en un patio de autos de alta gama: “Xavier Jordan ya hace tres años que no vive en el país, ya no son sus bienes”.

En la piscina de Ronny Aleaga cabe el pleno Leer más

Tanto Xavier Jordan como su esposa fueron investigados en 2014 por lavado de activos, pero el caso no prosperó. Ella aparece además en una segunda indagación por lavado junto con otros empresarios guayaquileños dueños de discotecas, gimnasios y empresas proveedoras del Estado de medicinas. La investigación tampoco ha avanzado desde 2017.

Noticia en desarrollo.