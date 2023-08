Reportan atentando en mitin de Fernando Villavicencio

Reportan atentado en el norte de Quito, en la Avenida Amazonas y Gaspar de Villarroel, donde se encontraba el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio.

El candidato Patricio Carrillo dice que en el atentado a Fernando Villavicencio se usó munición de fusil. "Es muy grave, no sé quién es la persona herida. Fernando no me contesta".

Una fuente policial habla de varios heridos y un familiar del candidato ha confirmado su fallecimiento.

#Urgente | Reportan atentado en mitin del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en el Colegio Anderson en Quito. (En desarrollo)



Video: API

De acuerdo a información preliminar, se ejecutaron disparos hacia el sitio del que salía de un encuentro político.

El presidenciable había realizado un mitin en un colegio ubicado en el norte capitalino. En imágenes que circulan en redes sociales se observa a Villavicencio y a otras personas mientras tratan de cubrirse detrás de paredes.

El periodista Christian Zurita publicó en Twitter imágenes del suceso y en estas se puede a algunas personas que incluso se arrastran, con el objetivo de ponerse a buen recaudo. Hasta el cierre de esta nota periodística no existía un reporte oficial del hecho.

Villavicencio denunció una semana antes las presuntas amenazas que habría recibido su personal de parte de un grupo de delincuencia organizada. Él hablaba de la banda que lidera alias Fito, es decir, Los Choneros.

Esa información aún se encontraba bajo una investigación reservada de parte de la Fiscalía General del Estado.