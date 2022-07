Normativa. El Consejo Nacional Electoral no considera las redes sociales como medios digitales o medios en internet.

En Facebook, Instagram y Tiktok la campaña electoral ya empezó. Funcionarios que se apuntan para la reelección y nuevos rostros políticos saltan a la tarima digital para posesionar sus precandidaturas. Esto pese a que, según las fechas del calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), aún no ha iniciado el registro oficial de las candidaturas ni el período oficial de la campaña electoral. Sin embargo, el aparataje digital empieza a arrojar contenido de quienes han sido nominados por las organizaciones políticas como el perfil que los representará en las seccionales de 2023.

Acciones anticipadas que se dan, exclusivamente, en estas plataformas digitales debido al vacío legal que hay en la normativa. “No se consideran como medios digitales o medios en internet a las redes sociales. La difusión de publicidad electoral a través de redes sociales no se considera parte de la promoción electoral, por lo que estos anuncios no serán pagados”, reza el artículo 26 del reglamento con el que el organismo regula la promoción electoral.

Bajo esta premisa, expertos en análisis político consideran que la era digital es parte de la política ecuatoriana desde hace algunos años, sin embargo, aún no logra ser regulada a cabalidad por el Estado previo y durante una carrera electoral. “Hay un vacío legal que le permite a las personas, instituciones públicas, políticos y al mismo Gobierno poder usar las redes sociales de alta voz, y convertirlas en una tarima política que no está regulada. Y sí, se está permitiendo una campaña anticipada cargada de proselitismo político. Esto no es algo que sea desconocido. Esto pasa en todos los países del mundo”, sostiene Juan Pablo Mendoza, experto en procesos electorales.

El interés por posesionar una imagen o un mensaje con contenido electoral en redes sociales responde a que un poco más del 40 % del padrón electoral está constituido por el voto “millennial”, personas que tienen entre 18 y 35 años y están facultados para votar.

Es por estos porcentajes que, según Álex Cedeño Vaca, gerente de la firma política DataLab, se ha modificado la construcción del mensaje y contenido en las campañas electorales, puesto que los intereses de estas generaciones son muy distintos a los de otros grupos etarios. “Los millenials y centennials representan el 59 % de la población mundial y se espera que para 2025 representen el 50 % solo en Latinoamérica”, refiere Cedeño al justificar la importancia que tienen las redes sociales como herramienta electoral, debido a que estos grupos consumen el contenido que estas proveen.