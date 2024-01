La protección de policías aún en las nubes de la incertidumbre

El gobierno del expresidente Guillermo Lasso prometió entregar a las filas policiales 51.870 chalecos antibalas. Pero solo pudo entregar 11.200.

El exministro del Interior, Juan Zapata, señaló a EXPRESO que la dotación fue para equipos tácticos que se dividieron en grupos de acciones preventivas y de investigación.

“Con el adelanto del cambio de mando ya no se alcanzó a hacer más entregas. De ahí la información le podrían dar las nuevas autoridades”, agregó.

Este periódico hizo el requerimiento de información al Ministerio del Interior para conocer sobre la entrega 40.670 chalecos antibalas faltantes y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.

Incertidumbre. El proceso de entrega de elementos básicos de la Policía no tiene un panorama claro para su cumplimiento.

Sin embargo, la ministra del Interior encargada y de Gobierno, Mónica Palencia, señaló en primera instancia que había recibido una primera tanda de implementos, pero que no contaba con dinero para pagar el resto.

“Debía estar el dinero ahí y no lo está. Debía estar pagado a los proveedores, pero no lo está. Tenemos un serio problema de proveedores no pagados”, cuestionó Palencia.

La administración anterior enfatizó que había logrado un ahorro $ 6,3 millones en la compra de los chalecos. Pues en un inicio se había presupuestado $ 32 millones, pero con la selección de las mejores ofertas se concretó a la final por $ 25,7 millones.

Desde el Ministerio del Interior no se ha precisado cuánto es el total de la deuda faltante. Pero el último jueves, Palencia resaltó en Guayaquil que la situación financiera de la cartera de Estado es crítica, al punto que se necesita dinero no solo para los chalecos, sino para proyectos ya planificados con anticipación.

“No hay dinero para muchas cosas. Eso significa que pongo aquí un número donde lo necesito, pero cuando voy a decir tú me tienes guardado tanto. ¿Dónde está ese tanto? Esa es la clara realidad... Si a mí me dicen que tienen $ 5 guardados para chalecos, los $ 5 los quiero en banca, reales, los quiero en bienes que pueda liquidar, no los quiero en sueños”.

El Gobierno tiene que hacer malabares para conseguir dinero y de ahí viene la gestión.

Daniel Pontón, experto en seguridad

Por lo tanto, no quiso ahondar en cifras por el momento ni tampoco en tiempos para la entrega de lo prometido en campaña y lo pendiente del régimen anterior.

Daniel Noboa prometió que como parte del plan Fénix se entregará en su corto período de gestión: chalecos antibalas, uniforme completo con resistencia balística, casco de protección nivel 4 y equipos con visión térmica y nocturna.

Estos elementos son adicionales a las camionetas blindadas, rifles de última generación, pistolas de precisión y una nueva central de inteligencia.

El experto en Seguridad, Daniel Pontón, enfatizó que serán propuestas casi imposibles de cumplir, porque además de no contar con recursos; de los cuales nadie da explicación, tiene que lidiar con la burocracia de la contratación pública.

(Le puede interesar también: El plan Fénix aún no aterriza en los barrios más peligrosos

“Es la consecuencia de no priorizar y no anticipar cosas, y que luego se empiezan a sentir de formas más dramáticas, porque no es solo chalecos, es un tema integral. Es ahí cuando se ve que si no se invierte en prevención, lo gasta después en mitigación”.

