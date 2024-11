Presidentes faltaron a la Cumbre Iberoamericana, ¿habrá Declaración de Cuenca?

Tras una semana de eventos previos y paralelos, la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno culminará este viernes 15 de noviembre de 2024 con la sesión plenaria de mandatarios y el traspaso de la Secretaría Pro Témpore de la Comunidad Iberoamericana.

Le puede interesar: Organizaciones sociales entregan manifiesto en Contra Cumbre de los Pueblos en Cuenca

La Cumbre fue inaugurada la tarde del 14 de noviembre de 2024 con un evento realizado en el Museo Pumapungo. En el mismo participaron los mandatarios asistentes, las delegaciones de los países miembros y diferentes autoridades del Estado ecuatoriano.

RELACIONADAS Los cancilleres de Iberoamérica se reunieron a puerta cerrada

De acuerdo con la agenda de la Cumbre, la sesión plenaria está prevista que inicie a las 9:30 y se prolongue hasta el mediodía. Además del presidente Daniel Noboa y las delegaciones del resto de países, en esta sesión estará el mandatario de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa; y el rey Felipe VI de España.

¿Se firmará la Declaración de Cuenca?

Desde su primera edición en 1991, realizada en Guadalajara, la Cumbre Iberoamericana culmina con la firma de una declaración por parte de los mandatarios asistentes. Sin embargo, la edición realizada en Cuenca podría ser la excepción.

La Cumbre se inauguró con más de una docena de presidentes ausentes Leer más

Le puede interesar: Cumbre Iberoamericana: ¿qué resultados puede esperar el Gobierno ecuatoriano?

Según declaró el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, durante la inauguración de la Cumbre, la edición de Cuenca no suscribiría este documento: "Es cierto que no se adopta una declaración, por tanto, no hay un documento oficial de la Cumbre", dijo el ministro.

Además de lamentar la ausencia de gran parte de los presidentes de los países miembros, el canciller Martínez-Acha también adelantó que los consensos alcanzados en la esta edición serán trabajados en la siguiente Cumbre, a realizarse en España.

Le puede interesar: El presidente de Paraguay cancela viaje a la Cumbre por "inestabilidad" de Ecuador

Por su parte, durante el arranque de la sesión plenaria de presidentes, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfed insistió en que en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores se estructuró los acuerdos de la Declaración de Cuenca que serán conocidos y aprobados por los mandatarios.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!