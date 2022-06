El presidente de la Conaie Leonidas Iza hizo la evaluación del séptimo día de protestas y uno de los pedidos fue para la Asamblea.

La Panamericana norte, tomada por comuneros de San Miguel del Común en Calderón Leer más

Solicitó que revoquen el decreto del estado de excepción que emitió el presidente Guillermo Lasso el viernes.

A las autoridades de Quito les dijo que no entrarán a la capital a hacer vandalismo.

Por eso solicitó a todos los manifestantes que no generen actos vandálicos. Aseguró que los que se han registrado en distintos lugares es porque hay infiltración. Leonidas Iza apeló a la necesidad de garantizar la unidad del campo y la ciudad. Según el dirigente la lucha no es de los indígenas. Saludó a los barrios periféricos que respaldarían su lucha y habrían salido a hacer marchas de respaldo. A los comandantes militares y policiales les pidió que no provoquen enfrentamientos entre manifestantes y uniformados. Su deber, reiteró, es llamar al presidente que cumpla con las demandas.

Para el este lunes adelantó que los indígenas permanecerán concentrados en Quito y otras ciudades. Vamos a declarar en las grandes asambleas, donde hemos visto gigantescas marchas, se declararán en asambleas poderosas, indicó. Necesitamos de manera urgente los temas que en los últimos días han salido como el vandalismo que en cada lugar que puedan garantizar con tranquilidad las marchas de resistencia, acotó.

Paro nacional: Los indígenas se aproximan a Quito por la Panamericana Sur al cierre del domingo Leer más

Finalmente, dejó en manos del presidente resolver los 10 puntos o escalará la violencia. Solo sobre aquello no pasará a mayores, amenazó Leonidas Iza, presidente de la Conaie en la evaluación de la protesta. A los rectores de las universidades les cuestionó por mezquinar la casa de todo ante una posible negativa de alojar a los indígenas. "Que nuestras luchas no sean confundidas por el vandalismo. Abran las universidades para que nuestra gente pueda descansar", pidió