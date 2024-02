Los Huaoranis critican a Ambiente: "No conocen el territorio, no hacen nada"

Un grupo Huaoranis demandó ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional la ausencia del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en la Amazonía, y de las vicisitudes que persisten por la actividad petrolera en territorio.

"Necesitamos que Petroecuador se haga cargo de las organizaciones indígenas. Nos han abandonado. Vivimos en el bloque 61, en la zona de influencia, y la empresa petrolera no ha tomado cartas en el asunto. Vivimos la contaminación en el agua, en el aire", denunció María Cabuya, representante de la comunidad indígena Huaorani.

Cabuya, quien desde el pódium de la Asamblea criticó la ausencia de la ministra de Ambiente, Sade Fritschi; y del ministro de Salud, Franklin Encalada, ante la Comisión en la que se abordó el caso Los Mecheros, señaló que las autoridades de Ambiente y Salud no conocen la realidad que vive la población indígena en la zona: "No hacen nada. Ni si quiera conocen territorio, como ni dónde vivimos. Hacen quedar mal al presidente".

La líder indígena abandonó el pódium para, a empujones, "sacar de la oficina" al viceministro de Ambiente para que acuda hasta la Amazonía a constatar los problemas que genera la actividad petrolera: "Yo mismo lo voy a llevar hasta afuera (de la Asamblea) para que hoy mismo viajen y vean lo que vivimos. Trabajen en territorio", gritó Cubaya.

LOS MECHEROS DE LA AMAZONÍA

Leonela Moncayo, una joven que habita en la zona de influencia, exigió ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales respeto por la sentencia con la que la Corte Provincial dispuso eliminar 443 mecheros de la Amazonía ecuatoriana, de los cuales 210 estaban en la provincia de Sucumbíos, hasta 2021.

"Por favor, respeten la sentencia. No están contaminando, nos están matando. Cuanta gente no ha muerto con enfermedades. Desde que yo nací he tenido un mechero en mi casa. Después de la sentencia no los eliminaron, los taparon con un tubo en una estación que está rodeada de personas", denunció la joven, quien con carteles en mano hizo una simulación sobre cómo se vería la capital ecuatoriana si tuviera mecheros, al igual que en la Amazonía.

