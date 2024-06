Comisión tendrá primer informe sobre reformas de la consulta esta semana

Carlos Vera Mora, presidente de la Comisión Multipartidista que se encarga de tratar los cinco proyectos de reformas de la consulta popular, dijo este 5 de junio de 2024 que tras las comparecencias se espera tener listo el primer informe esta misma semana.

Esta mañana se desarrolló la segunda jornada de comparecencias como parte de la socialización, que se incluye en la agenda aprobada por la Comisión.

RELACIONADAS Ministro de Energía dice que faltan 341 mecheros por eliminar en la Amazonía

Estos procesos enriquecerán el primer informe que se tendrá listo el fin de semana para que los primero días de la próxima semana pueda ser conocido y debatido en el Pleno, señaló Vera.

Varias autoridades estaban convocadas para tempranas horas de hoy, unas se excusaron y otras enviaron delegados. Fue el caso del contralor del Estado, Mauricio Torres.

Delegó a la directora nacional jurídica. La funcionaria dijo que muchas de las preguntas de la consulta popular no tienen relación con las facultades de la Contraloría, por lo que no correspondería pronunciarse sobre las mismas porque no implicaría más que un criterio ciudadano y no institucional.

Pero existen dos preguntas que sí tienen relevancia, señaló, respecto a la reforma a la Ley de Extinción de Dominio, sobre la posibilidad de que el Estado posea la titularidad de bienes de origen ilícito e injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley.

Cristina Reyes a Roberto Luque: "el que mucho abarca, poco aprieta" Leer más

“Es importante hacer notar que la reforma propuesta no refiere a la existencia de una sentencia ejecutoriada, por el contrario a un procedimiento simplificado, a través del cual no es de mérito que exista la sentencia ejecutoriada”, resaltó.

Dijo que eso preocupa, pero que la Contraloría respeta el espíritu de lo consultado al pueblo ecuatoriano.

El debate del Peno sobre el primer informe está previsto ejecutarse, en el cronograma, entre el 10 y 16 de junio. La fecha tope para finalizar el tratamiento de las reformas con un segundo informe en el Pleno es el 4 de julio.

#ATENCIÓN | Carlos Vera Mora, presidente de la Comisión Multipartidista, espera que este fin de semana se tenga listo el primer informe sobre las reformas de la consulta popular para en la próxima semana trasladarlo al Pleno. Hoy está previsto recibir comparecencias de… pic.twitter.com/VNOgrgRUG1 — Diario Expreso (@Expresoec) June 5, 2024

Para esta tarde están previstas comparecencias de algunos ministros de Estado.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO