Cristina Reyes a Roberto Luque: "el que mucho abarca, poco aprieta"

Cristina Reyes, quien actualmente preside el Parlamento Andino, cuestionó la labor de Roberto Luque al frente de los ministerios de Transporte y de Energía, a través de un video publicado este 5 de junio de 2024.

Reyes arrancó objetando el trabajo de Luque en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al decirle que durante los seis meses que lleva liderando esta cartera de Estado "no ha asfaltado ni un metro de carretera, las vías están deterioradas".

El segundo cuestionamiento estuvo dirigido a su labor en la cartera de Energías y Minas, departamento que dirige como ministro encargado desde el 16 de abril de 2024, luego de la polémica salida de Andrea Arrobo.

Que "no ha cambiado ni un foco, por no hablar de los graves problemas que se avecinan en el sector eléctrico", le dijo. También hizo una clara alusión a una de las frases que actualmente utiliza el Gobierno y señaló: "Quienes resuelven, no hablan, actúan. Deje de hablar tanto en ruedas de prensa, mostrando vanidad y mejor dedíquese a trabajar".

La presidenta del Parlamento Andino indicó que el sistema eléctrico en el país sigue en crisis, pese a que desde el Gobierno señalan que han logrado mejorar la situación. Refirió que uno de los principales problemas es "el exorbitante incremento de las facturas y las planillas de energía eléctrica".

Sobre este tema la gerente general de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), Johanna Tomalá, informó el 31 de mayo que en enero, febrero y marzo de este año, recibieron un promedio de alrededor de 10 mil reclamos por mes, pero en abril estos subieron a 12.041 y en mayo a 15.309.

"En Ecuador, las planillas contra todo pronóstico aumentaron", sostiene Reyes, al hacer mención a que en abril volvieron los apagones en el país y que por tal razón el costo de las planillas no podía incrementarse. "La regla matemática es simple, si consumo menos energía debo pagar menos", dijo.

Los problemas en el sector energético persisten sin solución.



Sr. Ministro @RobertoLuque, el que mucho abarca, poco aprieta. En estos 6 meses, el @ObrasPublicasEc no ha asfaltado ni un metro de carretera, las vías están deterioradas, y el @RecNaturalesEC no ha cambiado ni un… pic.twitter.com/C6kMrbh4ID — Cristina Reyes Hidalgo (@CristinaReyesec) June 5, 2024

Según Reyes, para que los ciudadanos puedan hacer sus reclamos deben pagar porque de lo contrario se quedan sin el servicio de energía. Esta afirmación contradice las declaraciones de Johanna Tomalá, quien la semana pasada explicó a medios de comunicación que "no es necesario que el cliente haga la cancelación para este tipo de reclamos".

La autoridad había indicado que "CNEL primero tiene que resolver el reclamo de la facturación" y que una vez resuelta la inconformidad, el cliente debe proceder a cancelar.

"El Gobierno debe dar la cara y brindar servicios públicos con eficiencia, con calidad y a precios justos", enfatizó Reyes.

Desde el 29 de mayo, el Gobierno Nacional viene aplicando una compensación del 50 % en las planillas de luz, en cumplimiento a un ofrecimiento del presidente Daniel Noboa que surgió tras los apagones del mes de abril a nivel nacional.

Sobre esta medida, Reyes dijo lo siguiente: "¿O es acaso que piensan asumir el 50 % que iban a cobrar menos en las planillas, pero duplicando, triplicándole a los ciudadanos los costos". Finalmente hizo un llamado a los asambleístas a fiscalizar estos actos. "Dejen el show, el circo para otro momento", concluyó.

