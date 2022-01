34 años han pasado desde la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi por el crimen de Estado cometido en 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero.

Los hermanos habrían sido detenidos el 8 de enero de 1988 mientras se encontraban transitando por las calles de Quito en el vehículo de su padre. Ese día, los hechos tras su detención son aún una incertidumbre.

Lo poco que se conoce es que habrían sido secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por el SIC-10, un grupo policial antisubversivo creado aparentemente para amedrentar y frenar los movimientos sociales y de oposición.

Según el informe elaborado por la Comisión de la Verdad en 2010, este escuadrón realizó una serie de violaciones a los Derechos Humanos, y la desaparición de los hermanos Restrepo habría sido uno de los crímenes de Estado bajo la responsabilidad de este grupo policial.

Hasta el momento los cuerpos, que se cree fueron arrojados a la laguna de Yambo, no han sido recuperados.

Pedro Restrepo, padre de los hermanos, habló con expreso sobre lo que ha pasado en estos 34 años y los avances del caso, que está estancado.

- En el caso de la desaparición ¿Cuál es la situación actual del proceso?

- El caso está paralizado. Hay tres aspectos básicos que todavía no han sido resueltos por el Estado. Primero ¿Dónde están los cuerpos? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Quién tomó la decisión de desaparecerlos? Para nosotros como familia, sentimentalmente, significa mucho poder darles cristiana sepultura, según nuestras creencias. Tener un sitio donde rezar y poder llevarles unas flores.

Lo segundo es que se esclarezca exactamente qué fue lo que pasó. La única certeza que tenemos es lo que ocurrió el 8 de enero de1988, en las horas de la noche, cuando estaba de carcelero Hugo España, quien fue el agente que tuvo la valentía, y que junto a su remordimiento pudo decir lo que pasó con esos niños, y ser testigo de cargo para que se puedan ir identificando responsables directos.

Y lo tercero es que el Estado, al reconocer el crimen, queda debiendo que junto a la policía, han sido los responsables directos, deben pedir perdón tanto a la familia como a la sociedad, por el crimen tremendo contra dos niños inocentes que de pronto no volvieron a su casa.

El caso llegó hasta la CIDH en 1998, en donde el Estado ecuatoriano aceptó la culpabilidad de los hechos y asumió la obligación de cumplir las medidas reparadoras a través de un acuerdo amistoso

- ¿Cuáles son los pendientes?

- Ya van más de 11 años desde la Comisión de la Verdad, y hay algunas instrucciones fiscales que siguen en esa etapa del proceso, difícilmente pasarán a la sentencia y así finiquitar estos aspectos. Nosotros como familia necesitamos respuestas de quienes fueron los que los secuestraron, los que violaron sus derechos humanos, y sobre todo que esto jamás vuelva a suceder.

Toda la investigación se ha basado en lo que la familia ha recopilado a lo largo del tiempo, y por personas que poco a poco han ido dando algún tipo de información, pero el Estado como tal no ha dispuesto ningún grupo de personas para la investigación.

Además hubo una comisión internacional, que fue nombrada por la presión que existía en ese entonces por la ciudadanía, gracias a que la familia inició una protesta pública desde la primera semana de 1989 en la Plaza Grande, que se extendió hasta el 2008.

En la Fiscalía se están investigando otros tres ex agentes, que tuvieron que ver en la tortura y desaparición de los niños. Pero el tiempo pasa y los implicados directos fallecen y se llevan los secretos con ellos.

Pedro Restrepo y su esposa y madre de los niños, Luz Elena Arismendi, realizaban plantones cada miércoles en la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet CORTESIA

- ¿Qué avances importantes han existido en estos últimos años?

- Desde que se firmó el acuerdo amistoso con el Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, el único gobierno que ha cumplido parcialmente con lo que está ahí dispuesto ha sido el de Rafael Correa.

Se realizó un nuevo rastreo más técnico y profesional en Yambo, se conformó una Comisión de la Verdad para analizar nuestro caso y otros más, además que se ofreció recompensa a las personas que dieran información.

Entre otras cosas, se hizo una desclasificación de documentos. Desde siempre la policía tuvo mucho cuidado de desaparecer todo lo que les implicaba, sin embargo, se pudo conseguir una carta original, en la cual se ratificaba que el Mayor Edgar Vaca era el jefe del SIC-10.

- ¿Qué queda de la memoria de Santiago y Andrés?

- La memoria de esos niños está en el Ecuador. 34 años no es cualquier número, es bastante, y aún así no los han olvidado. Nuestra misión como familia es hacer ver la barbaridad y el crimen cometido para que eso no vuelva a suceder.

No puede ser que a la gente la desaparezcan y la maten, son seres humanos y su vida merece ser respetada. Ese es el mensaje que nosotros damos al recordar a nuestros niños.