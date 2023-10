Un paso atrás de la centro izquierda en Ecuador

Un bajón momentáneo, dicen. Los resultados electorales de la primera y segunda vuelta giraron al país hacia la centro derecha y la izquierda o progresismo perdió terreno no solo en la Función Ejecutiva, por segunda vez, sino que ahora también en la Legislativa.

Al triunfo de Daniel Noboa, el 15 de octubre, sobre Luisa González, de la Revolución Ciudadana, se suma al hecho de que agrupaciones políticas como Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) pasaron de tener 27 y 18 asambleístas, respectivamente, a solo cinco pertenecientes al brazo político del movimiento indígena.

La alianza Claro que se puede (Democracia Sí-Unidad Popular) que promovió la candidatura de Yaku Pérez (sexto en la primera vuelta) alcanzó apenas tres curules por lo que le tocará necesariamente unirse a otras fuerzas para intentar conformar una bancada.

En contraparte, organizaciones políticas como Construye, el Partido Social Cristiano (PSC), la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), que apoya a Noboa, por sí solas son bancadas (14 o más asambleístas) y tendrán preponderancia en el año y medio de funcionamiento de la Asamblea Nacional.

¿El país asiste al declive de la centro izquierda? Virgilio Hernández, militante e ideólogo de la Revolución Ciudadana, se desmarca de otros y dice que no es el caso del “progresismo” que propone el correísmo. Su primer argumento es que González, pese a todas las adversidades que asegura han tenido que sortear, logró el 48% en segunda vuelta.

A eso, suma los 52 asambleístas electos en agosto y las prefecturas (9), alcaldías (50), concejalías y juntas parroquiales que alcanzó este movimiento en las elecciones seccionales de febrero pasado que hacen que siga siendo “la primera fuerza política del país”.

“No se puede hablar de que está perdiendo fuerza el progresismo en el país y menos la Revolución Ciudadana que ha participado sola en esos procesos. Ahora, sin duda, habrá que analizar los factores estructurales, los problemas de campaña que hacen que no se consiga la Presidencia de la República”, señaló Hernández.

En Pachakutik reconocen que haber pasado de ser la segunda fuerza legislativa a tener solo cinco asambleístas (todas mujeres) es un retroceso, pero necesario para depurar la organización política que fue una de las más criticadas durante el período legislativo que fue disuelto por el presidente Guillermo Lasso.

La subcoordinadora del movimiento, Cecilia Velasque, le dijo a EXPRESO que también la política es de ciclos en los que un día se puede estar arriba y al siguiente abajo. Además, que el poder desgasta, pero no por eso se puede asegurar que la tendencia de izquierda permanecerá en el ‘bache’ por mucho tiempo y apuntan a una recuperación en 2025.

“Los momentos políticos para cada proceso electoral son distintos. En 2021 no estaba aún con fuerza el tema de la inseguridad, tampoco hubo un magnicidio (asesinato de Fernando Villavicencio) y la oleada migratoria no era tan fuerte como ahora en donde comunidades indígenas completas se han visto afectadas. Además, no tuvimos candidato propio a la presidencia como hace dos años”, explicó la dirigente indígena.

Más crítica es la situación de la Izquierda Democrática que simplemente no participó en las elecciones anticipadas, por lo que ni siquiera es posible medir su desempeño en las urnas. La nueva directiva del histórico partido asegura estar en un proceso interno de reestructuración que, al igual que Pachakutik, espera empezar a ver frutos en un año y medio, cuando sean las siguientes elecciones.

Hay que entender a las actuales generaciones que no han sufrido la persecución de los últimos 14 años, viven una nueva etapa que parecería lejana a la postura de izquierda Cecilia Velasque

​dirigente de Pachakutik

Según Analía Ledesma, presidenta de la ID, el ‘bajón’ que ha tenido la organización política se debe más a problemas internos que a las preferencias electorales. La dirigente calcula que solo presentando listas en Pichincha habrían podido obtener, al menos, cuatro legisladores, pero las pugnas no dejaron siquiera inscribirlas.

“Sin duda, el ala de centro izquierda que representamos se ha visto golpeada especialmente en la Asamblea que, de todas maneras, será efímera. Eso nos permitirá en este tiempo formar y promover nuevos cuadros, incluso pensar en alianzas para fortalecer a la tendencia”, dijo la presidenta de la ID.

El exalcalde de Quito, Antonio Ricaurte, le dijo a este Diario que los ciudadanos en el mundo ya ni siquiera se identifican con derechas o izquierdas y que es precisamente una de las fallas de esa corriente política el seguir haciendo campañas “aburridas” apelando a los conceptos filosóficos que promueve. “El ciudadano vota por el que habla su idioma y sintoniza con los pedidos de la gente”, señaló.

Sin embargo, los tres dirigentes políticos consultados coinciden en señalar que aún es importante identificar y definir si la propuesta, pero sobre todo las acciones, corresponden a la derecha o la izquierda, aunque reconocen que existe un momento en el que hay que cambiar de estrategias de comunicación, sin perder la esencia de las propuestas.

“Puede ser que ya no se utilice y que haya un movimiento cultural mundial encaminado a evitar estas categorías y creo que es parte de la derechización que empujan las elites que incluso buscan el apoliticismos y banalización de la política”, aseveró Hernández.

