El CNE se alista para una semana recargada de elecciones primarias

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió 577 solicitudes de partidos y movimientos políticos para el acompañamiento de elecciones primarias, en las que se escogerán a los candidatos para los comicios seccionales de febrero de 2023.

La mayoría de elecciones internas está previsto que se realicen entre el 29 de julio y el 5 de agosto, es decir en la última semana de plazo, por lo que al interior del organismo electoral hay inquietud y urgencia.

La delegación provincial que receptó el mayor número de pedido de veeduría del CNE es El Oro con 51 solicitudes. Le siguen Azuay y Pichincha con 38, en tanto que en Guayas se prevé la celebración de 25 procesos de elección interna.

Alianzas electorales: cálculos pesan más que los incentivos Leer más

Por ejemplo, el Movimiento Verde, Ético, Revolucionario, Democrático (MOVER) que es el exAlianza PAIS, hará sus primarias el sábado para dar a conocer a los candidatos a la prefectura del Guayas y la Alcaldía y Concejo de Guayaquil.

El movimiento oficialista CREO tendrá una convención a nivel nacional, también el sábado, a través de plataformas virtuales que es una de las modalidades aprobadas por el CNE para las primarias. Otras optaron por las convenciones presenciales.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, recordó que la selección de candidaturas a través de primarias no es una alternativa, sino una obligación. Quién no cumpla con aquello no podrá ser inscrito oficialmente.

“La mayoría de organizaciones políticas de ámbito nacional han pedido hacer un solo proceso a nivel nacional. Unos de forma presencial, otros a través de medios tecnológicos y algunos de manera mixta. En provincias el mecanismo varía”, señaló.

La funcionaria confirmó que pese a los pedidos y recomendaciones desde el organismo electoral a los partidos para que desarrollen esos procesos con antelación, la mayoría optaron por dejarlos para el último.

“Eso por lo que significa la logística, inclusive por las dificultades y problemas que se generan al interior de las organizaciones políticas y estas se puedan resolver con la debida anticipación y llegar a la inscripción de candidaturas cumpliendo con los requisitos de paridad, encabezamiento de mujeres, el 25% de jóvenes”, agregó Atamaint.