Sin respuestas. Ese supuesto gesto de 'oídos sordos' del Gobierno a los pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) es lo que empuja a la organización indígena, lidera por Leonidas Iza, a convocar al paro nacional que inició hoy, 13 de junio de 2022, con el cierre de varias vías del país. El pasado 24 de mayo, el mismo día que el Gobierno de Guillermo Lasso cumplía su primer año y brindaba su informe a la Nación, la Conaie organizó un evento paralelo en el que cerró la puerta al diálogo y convocó a la movilización.

En un pronunciamiento vía redes sociales, Iza recordó la noche de ayer, 12 de junio de 2022, que se reunieron al menos en cuatro ocasiones con el Gobierno Nacional "sin recibir respuestas, peor resultados".

El presidente Lasso saluda con Leonidas Iza en una reunión en el Palacio de Carondelet el 4 de octubre de 2021. ARCHIVO

La dirigencia indígena protesta para exigir respuesta del Gobierno sobre 10 puntos:

El precio de los combustibles. La deuda en bancos públicos, privados y cooperativas. Un precio justo en los productos del campo. Empleo y derechos laborales. Extractivismo y defensa de la naturaleza. Derechos colectivos. No a la privatización de sectores estratégicos. Políticas de control de precios en la especulación en el mercado. Presupuesto para salud y educación. Políticas de seguridad y protección de la población.

En una entrevista televisiva transmitida la mañana de hoy, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que revisó los 10 puntos planteados por la Conaie y que todos se están atendiendo en todos los frentes. "No hemos dejado de oír a los distintos sectores sociales", replicó el secretario de Estado.

El Gobierno Nacional no cierra la puerta del diálogo y tampoco baja el nivel de alerta frente al giro que pueda dar esta movilización. En un video publicado en las redes sociales del Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso dijo que todo el país se hace daño con una protesta violenta. "Hago un llamado a los dirigentes de la Conaie para que recapaciten y respeten el derecho a al gran mayoría que no quiere el caos. No vamos a permitir la interrupción de vía y carreteras, la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público".

Una paralización nos divide justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado Guillermo Lasso, presidente de la República.

No es la primera movilización organizada por frentes sociales que enfrenta el Gobierno del presidente Lasso. El pasado 15 de septiembre, la Conaie se sumó a una marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores en rechazo a la Ley de Oportunidades, de la minería, de la crisis en el seguro social y más.