Una operadora cerca de cumplir los parámetros para elevar tarifa del transporte en Quito

Aunque la ordenanza municipal aprobada a finales del año pasado contemplaba que desde el 1 de marzo el pasaje urbano en Quito podría elevarse a 0,35 centavos, el incumplimiento de parámetros establecidos posterga la vigencia del nuevo precio.

El secretario de Movilidad Guillermo Abad señaló que no es una fecha la que determina el Incremento, es el cumplimiento de los parámetros. La fecha está sujeta a la presentación de los documentos y dispositivos, indicó.

Y cerca de lograrlo se encuentra una de las 36 operadoras que se han sujetado al proceso. Con ella son 65 conductores los que pudieran ser autorizados para el cobro. Solo le faltan los sensores de apertura y cierre de puertas y afiliar al IESS a 20 profesionales del volante. En cuanto cumpla recibirá la autorización. Por ejemplo, si lo hace el lunes 1 de marzo, ese día será habilitada, si lo hace en 15 días, será en ese tiempo. Eso va a depender de la operadora, puntualizó Abad.

El 27 de noviembre de 2020 el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza para la creación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Y con ello vino el proceso para la fijación de nuevas tarifas de transporte. Dependía de que las operadoras firmen un adendum que contemplaba obligaciones. Tenían que ver con el cumplimiento de parámetros de calidad del servicio y el compromiso de concursar para la asignación de frecuencias. Un hecho que para Abad es inédito.

El servicio de transporte de Quito generó alarmas en la Contraloría Leer más

Cumplidos los plazos, el próximo lunes 1 de marzo cabía la posibilidad del incremento de tarifas.

Fernando Narváez de la Secretaría de Movilidad indicó que se colocaron requisitos mínimos que debían cumplir, como la instalación de GPS, sensores en las puertas y contadores de usuarios. Se solicitó que los equipos tengan precisión buena y margen de error bajo. Indicó que recibieron inicialmente la información de de 29 operadoras a las que el viernes se sumaron siete que entraron en revisión.

Son cerca de 1.700 buses. Otras no presentaron la información requerida. Al menos tres ya transmiten lo que permite a la Secretaría efectuar el monitoreo. Lo siguiente es la evaluación para determinar el cumplimiento de los índices de calidad como comodidad, confort, eficiencia, universalidad y accesibilidad. Otros aspectos son velocidad, número de pasajeros, respeto de las paradas.

Los GPS transmiten cada 15 segundos a la plataforma de la Secretaría que está informada del destino o la cooperativa que presta el servicio. Los datos se pueden monitorear de forma gráfica por dos pantallas conectadas al sistema de control. Permite cargar la información por operadoras o ver por unidad detalles como la subida o descenso de pasajeros, los bloqueos, alertas de velocidad, registro municipal, placa, etc.

Al momento hay unidades vigiladas y monitoreadas que están trasmitiendo. No es que han sido autorizadas, señaló el funcionario. Previamente se evaluarán los datos transmitidos y el cumplimiento de los parámetros. Se ha determinado que solo 22 operadoras han cumplido con la entrega de la delegación certificados de afiliación al IESS, se ha hecho inspecciones visuales a las operadoras el 100 %. Aún no cumplen características, limpieza de unidades, siguen con asientos rotos, polarizados que no tienen autorización, entre otros.

El alza de pasajes en Quito está sujeto a promesas difíciles de cumplir Leer más

Explicó que la información ingresada hasta el viernes da cuenta que de 29 operadoras se ingresó toda la documentación y los datos de la trama para ser evaluados y siete más que se presentaron el viernes están en revisión. Hay tres operadoras que transmiten y han cumplido todo lo requerido. De las 65 existentes 36 ya enviaron la información, 29 han completado y tres de los proveedores han subsanado lo requerido. Se trata de 432 en envío de los 500 ingresados. La idea es llegar a 1.696 unidades de las 3.082 existentes en la capital.