No habrá agentes de la Policía que persigan a quienes no se vacunen, tampoco una cuadrilla del orden irá a buscarlos a la casa y menos un juez dictará algún tipo de castigo. No vacunarse no es un delito, pero sí hacerlo ahora es obligación.

Ómicron causa cifras récord de nuevos casos de covid-19 en Canadá Leer más

Ayer, el Gobierno decretó la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19, a propósito del aumento de contagios, el arribo de nuevas cepas y la preocupación de que los casos nuevos vuelquen al país a un panorama crítico en materia de salud, como pasó en 2020.

Al asegurar tener la cantidad de biológicos necesarios para inmunizar a toda la población, fundamentó la medida en el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Salud, que reza que se puede declarar obligatoriedad en las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional requiera.

Ómicron. Hasta el pasado miércoles la ministra de Salud confirmó que en Ecuador existen 21 casos positivos con esta nueva variante de la COVID-19.

La decisión levantó dudas sobre el tipo de consecuencias a las que se atiene la población no contagiada y para despejarlas, EXPRESO consultó a expertos en Derecho.

Las disposiciones del COE quedaron en papel Leer más

“No vacunarse no es una infracción, no vacunarse no traerá sanciones. No vacunarse ni siquiera está tipificado como delito en una ley, porque no hay que confundir la obligatoriedad con estas figuras legales. No hay sanciones, sí consecuencias, como restricciones a ciertos lugares o a la libertad de asociación”, explica el constitucionalista Ismael Quintana.

Para su colega André Benavides, pedir el carné por obligación debió ser dispuesto a través de ley o estado de excepción, para no frenar otros derechos fundamentales. Aunque Quintana sostiene que ningún derecho fundamental es absoluto y por bien común está sostenida legalmente la decisión.

En la terminal terrestre no se pide carné de vacunación. Alex Lima / EXPRESO

Y mientras el país está frente a la vacuna obligatoria, la víspera de Nochebuena no hizo posible la limitación de aforos dispuesta durante las festividades con motivo de Navidad y Año Nuevo en lugares como la Bahía de Guayaquil, donde el intenso movimiento comercial atrajo a cientos de compradores y vendedores ambulantes.

En Guayaquil solamente se exigirá el carné en tres lugares Leer más

Esta norma rige para mercados, ferias, supermercados (una persona por familia), centros comerciales, museos, entidades financieras y entidades gubernamentales, con atención al público con un aforo máximo del 75 %.

Además, las autoridades contemplan en restaurantes, patios de comida, templos religiosos, ferias de emprendimiento, cines y teatros, gimnasios, balnearios, spa y similares un aforo máximo del 50 %. Esto tampoco se cumplió ayer, de acuerdo a un recorrido por la terminal terrestre, donde tampoco se exigía el certificado de vacunación al ingreso al lugar ni al supermercado que queda allí dentro.

Martha Vera, madre de familia que caminaba con dos de sus hijos en ese lugar, explicó que las medidas le parecen algo exageradas. “¿Cómo me van a decir que solo una persona por familia para comprar en pleno 24? Es imposible”, dijo.

Tampoco en el malecón se exigió el papel de vacunación para entrar. Y ni siquiera se tomaba la temperatura en la calle Olmedo.

En la capital pasó igual. Óscar Bethancourt, supervisor operativo del centro comercial El Caracol, al norte de Quito, desde la apertura del establecimiento no paraba de repetir a cada minuto que era obligación la presentación del certificado de vacunación para ingresar al establecimiento. El pedido fue tomado por sorpresa por varios usuarios. Entre ellos Juan Martínez, quien acudió muy temprano a realizar compras.

¿No tienes carné de vacunación? Saca tu certificado con estos simples pasos Leer más

“Al momento fue difícil por ser el primer día. Pero hemos tenido gente en contra y a favor de la medida. La mayoría no tiene el documento impreso ni en digital en sus celulares”, contó Bethancourt mientras revisaba el certificado.

En la capital, en al menos ocho centros comerciales no se exige el certificado de vacunación como recomendaba el COE Nacional. Quicentro Shopping, Quicentro Sur, Portal Shopping, Granados Plaza y San Luis Shopping (Valle de los Chillos), Scala Shopping, CCI y Condado Shopping son algunos de estos centros que no adoptaron la medida.

En cuanto al 75 % de aforo en el sistema de transporte público, la medida no se cumple. Los buses urbanos en horas pico no controlan la capacidad de pasajeros que pueden transportar. Juan Macao viaja de Quito a Cumbayá y hoy vio total normalidad en la transportación. “No sentí que se redujo el aforo”, dijo.